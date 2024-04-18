أنقذته من الاكتئاب.. رجل بريطاني يبني قرية للفئران داخل حديقته "صور"

شفق نيوز/ قال رجل أنشأ قرية فئران رائعة في حديقته الخلفية، إنّ هذا كان ضروريا لـ"إيقاظه من جديد أثناء معاناته من الاكتئاب".

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، اكتشف سايمون ديل، 50 عامًا، فأرًا بريًا في حديقته الخلفية في جنوب يوركشاير البريطانية في عام 2018، وكان مصدر إلهام لبناء منزل له وتصويره.

ومن هذه الفكرة، امتد منزل كومة الخشب إلى قرية بأكملها، الذي أصبح يضم حانة ومتجرًا للكتب ومنازل الهوبيت الرائعة المستوحاة من السلسلة الشهيرة "سيد الخواتم".

لقد أصبحت حديقة سايمون بالفعل جنة للفئران البرية - وهو يشارك هذه المخلوقات اللطيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 150 ألف شخص.

وبعد إنقاذ الفأر، بدأ سايمون في إضافة المزيد من المنازل المجاورة، وفي غضون أيام بدأ المزيد من الفئران في الانتقال إليها.

بدأ مصور الحياة البرية بإضافة المزيد إلى المنازل الصغيرة، حيث قام بتصميم طاولات طعام مفصلة، وأحبال غسيل، ودراجات نارية، وحتى مجموعة أوزان للقوارض الرائعة.

الآن وبعد مرور ست سنوات، يقول سايمون إن هناك ما لا يقل عن 20 فأرًا - مع احتمال وجود مجموعتين عائليتين من الفئران يبلغ عدد كل منها حوالي 8 إلى 10 في كل مجموعة، موجودين في قريته.

ويؤكد سايمون أن "قرية الفئران منحته فرحة هائلة وسط صراعه الشخصي مع مرض الاكتئاب".

وأوضح: "بما أنني عانيت دائمًا من الاكتئاب والأرق والقلق، فإنهم موجودون دائمًا لدعمي في الأوقات الجيدة أو السيئة، ويجد الكثيرون أن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بي تساعدهم في جعلهم يبتسمون يوميًا ويحسنون مزاجهم".

وتابع: "بدون التصوير الفوتوغرافي ومتعة صنع الأشياء الصغيرة لأشياء صغيرة، يمكن أن أعود قريبا إلى الاكتئاب العميق".

وأضاف عن قريته الصغيرة: "لقد أعطاني التصوير الفوتوغرافي سببًا للنهوض والخروج مرة أخرى، وأعادت لي قرية الفئران ابتسامتي".