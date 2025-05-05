إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، وهي منظمة إنسانية دولية غير حكومية تُعنى بإنقاذ الأرواح في البحر، إنقاذ 108 مهاجرين ليلة الأحد الاثنين قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن سفينتها "أوشن فايكينغ" أنقذت المهاجرين الذين كانوا على متن قاربين مصنوعين من الألياف الزجاجية ومحملين بما يفوق طاقتهما الاستيعابية، وذلك في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لليبيا.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من مدينة مرسيليا الفرنسية مقراً لها، أن عدداً من الأشخاص كانوا في حالة إنهاك شديد ويعانون من دوار البحر، وكان من بينهم رضيع لم يتجاوز عامه الأول، وقد تلقوا إسعافات عاجلة من الفريق الطبي على متن السفينة.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد أكثر من 2475 شخصاً حياتهم أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ بداية عام 2024 في أثناء محاولتهم عبور المنطقة نحو أوروبا، معظمهم عبر وسط المتوسط، الذي يُعد أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.