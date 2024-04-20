نقابة الفنانين تمنع شمس الكويتية من مزاولة العمل الفني في العراق

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، يوم السبت، منع المغنية "شمس الكويتية" من مزاولة العمل الفني في العراق.

وذكر قرار للنقابة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "نظراً لقيام المدعوة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية) بتلفظ ألفاظ نابية وتهجمها على سياسيي البلد (العراق) وإعلامه من خلال مقطع فديوي نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي مما يدل على تدني وعيها وعدم احترامها للآخرين عاكسة بذلك صورة سيئة لأخلاق الفنان بوصفه سفيراً لبلده".

وتابع "نتيجة لهذا التصرف تعلن نقابة الفنانين العراقيين منعها من مزاولة أي نشاط داخل العراق لمدة عام إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار والتواصل مع السلطات الأمنية المختصة لغرض إصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراقية".

واوضح البيان إن "تكررت الإساءة سيتم اللجوء الى المحاكم المختصة".