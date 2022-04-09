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نقابة الفنانين تصدر عقوبات بحق إيناس الخالدي وتيسير العراقية .. وثائق

Category: منوعـات

Date: 2022-04-09T14:37:26+0000
نقابة الفنانين تصدر عقوبات بحق إيناس الخالدي وتيسير العراقية .. وثائق

شفق نيوز/ صدرت من نقابة الفنانين العراقيين اليوم السبت عقوبات انضباطية بحق ايناس الخالدي و تيسير العراقية نتيجة لمخالفتهم قواعد وسلوكيات العمل الفني.

وكذلك مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف برنامج (مرمرني توني) بوصفه برنامج يسئ للفنان العراقي والجمهور.

واعتبرت النقابة في قرارات اصدرتها اليوم ومذيلة بتواقيع رئيسها "جبار جودي العبودي" الكاميرا الخفية التي تُعرض على شاشة قناة "زاكروس" بعنوان "مرمرني توني" يُقدم بشكل سيء ومسيء للفنان المشارك فيه والجمهور المتلقي.

كما قرر العبودي أيضا إيقاف كل من تسير العراقية وإيناس الخالدي لمدة ثلاثة أشهر عن العمل ومنع ظهورهما على شاشات التلفزة للمدة ذاتها، وحذرهما من تكرار المخالفة منهما والا يتم فرض غرامة مالية عليهما.

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