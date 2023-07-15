نقابة الفنانين العراقيين تنعى الممثل غازي الكناني

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين يوم السبت، الفنان غازي الكناني.

وذكر بيان للنقابة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الكناني "وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وأشار البيان إلى ان "مجلس العزاء يقام اعتباراً من يوم غد الأحد 16 تموز 2023 في الكرادة داخل - حسينية عبد الرسول من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 7 مساءً".

والكناني من مواليد الأول من تموز/يوليو 1937 وهو رائد من رواد الحركة المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والاذاعية في العراق ، كتب وأخرج العشرات من المسرحيات في العراق وخارج العراق، كتب وأخرج المئات من المسلسلات الإذاعية والبرامج الثقافية والتمثيليات الإذاعية داخل وخارج العراق.