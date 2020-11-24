نقابة الصحفيين بمصر تحظر صور واسم "المدعو محمد رمضان"

شفق نيوز /أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصريين، بياناً، بشأن أزمة صورة محمد رمضان مع إسرائيليين.

وقال البيان : "تابع مجلس نقابة الصحفيين عن كثب، ردود الفعل الشعبية الرافضة والغاضبة، تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان، بلقائه في مدينة دبي قبل أيام، بشخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفاً بذلك قرار اتحاد المهن الفنية، برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال".

ودانت نقابة الصحفيين المصريين ما أسماه "مخالفة المدعو محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية، بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنها تحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه، وإحالته إلى التحقيق".

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين، قراراً ملزماً لأعضاء الجمعية العمومية، بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية؛ لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، ويؤكد المجلس، أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمساءلة التأديبية، وسيُحال فوراً إلى لجنة التحقيق النقابية.

وجدد مجلس نقابة الصحفيين بمصر، تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة، بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني، حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.