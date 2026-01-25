نفوق جماعي للفئران يثير القلق شرق السودان

شفق نيوز- الخرطوم

يشهد شرق السودان، مشاهد مقلقة على ضفاف نهر عطبرة عند ملتقى نهر سيتيت، قبالة مدينة الشواك بولاية القضارف، على بعد نحو 340 كيلومتراً شرق الخرطوم، حيث أثار نفوق أعداد كبيرة من الفئران حالة من الذعر والقلق بين السكان.

وامتدت مئات الفئران النافقة على جانبي النهر، في مشهد حوّل الموقع من مصدر للحياة إلى ساحة نفوق جماعي، وسط مخاوف متزايدة من تلوث المياه، ولا سيما مع انتشار روائح كريهة زادت من قلق الأهالي وتوجسهم من تداعيات صحية وبيئية محتملة.

وقال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا، خضر رمضان، إن "ظهور الفئران في محلية خشم القربة يعد ظاهرة غير معتادة"، موضحاً أنها "قدمت من ولاية سنار، وأن تكاثرها يعود إلى توقف حملات المكافحة منذ عامين".

وأكد رمضان أن "النفوق طبيعي ولا يحمل مؤشرات على انتقال أمراض"، مرجعاً السبب الرئيس إلى "نقص الغذاء، بما يعكس طبيعة بيولوجية للحدث بعيداً عن أي عوامل وبائية أو كيميائية"، وفقاً لموقع "نبأ السودان".

وفي السياق ذاته، كشفت لجنة تقصي الحقائق في السودان أن "ظاهرة نفوق الفئران سُجلت أيضاً في ولايات أخرى، من بينها ولاية الجزيرة، وهي ناتجة عن انفجار عددي طبيعي للقوارض بسبب غياب حملات المكافحة خلال فترة الحرب"، مشيرةً إلى "عدم وجود دلائل على تسمم أو أمراض معدية، وعدم رصد أي مؤشرات كيميائية أو وبائية".