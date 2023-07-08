إنفنكس تطلق نسختها الجديدة في العراق

تم الكشف عن هاتف إنفنكس Note 30 VIP الذي يعد النسخة الرائدة من سلسلة نوت 30، تموز 12/ شنغهاي

لمحة عن ابرز المواصفات :

- شحن سريع 68 واط سلكي و 50 واط لاسلكي مع شاحن مرفق في العلبة

- معالج Dimensity 8050 من MediaTek ثماني الانوية

- شاشة AMOLED بمليار لون تردد 120Hz

- كاميرا رئيسية 108 ميكابكسل و امامية 32 ميكابكسل

- بطارية 5000 ميللي امبير

- ذاكرة عشوائية 12 كيكابايت قابلة للتوسيع حتى 21 كيكابايت مع تخزين 256 كيكابايت

- بصمة مدمجة في الشاشة

- سماعات ستيريو ثنائية مخصصة من JBL

- واجهة XOS 13 مبنية على اندرويد 13

- ترقية مصنعية الاولى من نوعها :

يأتي الهاتف بطفرة على مستوى المعالج حيث اعتمدت رقاقة Dimensity 8050 لاول مرة في السلسلة مع حيازته على تصنيف A في شهادة TÜV SÜD 36-Month Fluency، مما يعني توفير مستوى مضمون من السلاسة بعد ما يصل إلى 36 شهرًا من الاستخدام القياسي.

يتميز بتوفير استهلاك أقل للطاقة واتصال شبكة أكثر استقرارًا. يعمل الهاتف بتقنية تصنيع متقدمة بدقة 6 نانومتر يكسر لسرعات CPU تصل إلى 3 كيكاهرتز، مما يمكنه التعامل بسلاسة مع المهام المتعددة وتشغيل الألعاب ذات المتطلبات العالية بمعدلات إطار أعلى مع استهلاك طاقة أدنى.

كذلك شهد هاتف Note 30 VIP ترقية اخرى من ناحية تقنيات الشحن السريع اللاسلك مصمم لتلبية احتياجات الشباب المتنامية في الوقت الحالي. يقدم هاتف نوت 30 VIP تقنية الشحن السريع المتكاملة مع شحن سلكي بقدرة 68 واط وشاحن لاسلكي قدرة 50 واط مرفق في العلبة يتيح ملىء بطارية الجهاز الى 50% في غضون 30 دقيقة فقط، مما يوفر شحنًا عالي السرعة سواءً بالأسلاك أو بدونها لتغذية بطارية سعة 5000mAh

تجربة ترفيه من الفئة العليا :

فيما يتعلق بالجانب السمعي والبصري، تقدم مواصفات هاتف نوت 30 VIP تجربة رائدة. يوفر تصميم شاشة AMOLED بحواف نحيفة تشكل 87% من جسم الجهاز مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وعمق10 بت مع دعم فك قفل الشاشة عن طريق بصمة الأصبع.

بفضل السطوع البالغ 900 شمعة ودعم 100٪ من نطاق الألوان DCI-P

يمكن للمستخدمين الاستمتاع بصور وفيديوهات عالية الجودة مع تفاصيل دقيقة وتباين حاد.

يتميز هاتف نوت 30 VIP أيضًا بنظام كاميرا متقدم يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 108 ميكابكسل،عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. معززة بالذكاء الاصطناعي مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور احترافية وتحسينها بسهولة، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات عالية الوضوح بدقة 4K. يوفر النظام أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات مثل التصوير الليلي المحسن، تعديل عمق الميدان وتقنية التعرف على الوجوه، مما يتيح للمستخدمين التقاط لحظاتهم الثمينة بأفضل صورة ممكنة.

- تصميم بمفهوم جديد :

اعتمدت هذه النسخة على الزجاج و المعدن في بناء جسم الهاتف مع حواف تعطي انطباعا فخما في مسكة اليد

يأتي الهاتف بلونين أساسيين هما الاسود السحري و الابيض الجليدي، و من المتوقع ان توفر الشركة نسخة ثالثة بتصميم السباقات

السعر و موعد التوفر :

سعر انفنكس note 30 vip في العراق هو $255 لنسخة 256GB+12GB

قد يختلف السعر و موعد التوفر حسب منطقتك الاقليمية و الدولة، ابقى على اطلاع دائم عن طريق زيارة القنوات الرسمية و مواقع التواصل الاجتماعي لانفنكس Infinixmobility.com