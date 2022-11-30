أنفلونزا الطيور تحرم البريطانيين من أهم طقوس "الكريسماس"

شفق نيوز/ كشف مجلس الدواجن البريطاني، يوم الاربعاء، أن أنفلونزا الطيور تسببت في نفوق وإعدام نصف طيور الديك الرومي المجهزة للكريسماس في المملكة المتحدة، مؤكدا أن التكاليف التي سيتحملها المزارعون "قد تكون هائلة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المدير التنفيذي لمجلس الدواجن البريطاني، ريتشارد غريفيث، قوله إن المزارعين البريطانيين عادة ما ينتجون 1.2 إلى 1.3 مليون طائر في مزارع مفتوحة لموسم الأعياد.

وأضاف "رأينا أن نحو 600 ألف من تلك الطيور المرباة في مزارع مفتوحة قد تأثر بصورة مباشرة".

وأثناء تقديم الأدلة للجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالبرلمان البريطاني، اوضح غريفيث إن إجمالي إنتاج الديوك الرومي لعيد الميلاد في المملكة المتحدة عادة ما يكون نحو 8.5 إلى تسعة ملايين طائر. ومن هذه الطيور نفق أو أٌعدم ما يزيد عن المليون بقليل. ولم يوضح تأثير ذلك على الأسعار.

وأشار إلى أنه منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر، ظهرت نحو 140 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في المملكة المتحدة مع إعدام 1.6 مليون طائر.

وبين أن 36% من مزارع الدواجن في المملكة المتحدة تخضع الآن لقيود بسبب انفلونزا الطيور مما يعني وجوب إبقاء الطيور في حظائرها.