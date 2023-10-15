نفايات إلكترونية تغزو المنازل في العراق

شفق نيوز/ أعلن مرصد "العراق الأخضر" المعني بشؤون البيئة، يوم الأحد، ان العراق يفتقد لتدوير النفايات ومنها الالكترونية التي تضم المعادن الثمينة، والتي وصفها بأنها النفايات الأسرع نموا والأكثر تواجداً بكل منزل عراقي.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، التي هي نتاج استهلاك المعدات والأجهزة الالكترونية والتي أصبحت اليوم تشكل قضية بيئية عالمية، فإن حجم النفايات الالكترونية التي تتلف سنويا تصل الى نحو 50 مليون طن في جميع أنحاء العالم، مما تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان والبيئة".

واوضح ان "العراق من بلدان التي تفتقد لتدوير النفايات ومنها الالكترونيات التي تعتبر من الكنوز الثمينة للمعادن"، مبيناً ان "تدوير هذه النفايات سيسهم بحماية البيئة وصحة الانسان، وايضا يعزز الاقتصاد عبر توفير فرص كثيرة للباحثين عن العمل".

واشار الى ان "الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا والاكثر تواجداً بكل منزل بسبب احتفاظ الكثير من الناس بها، بدلا من بيعها او وضعها في أماكن تدويرها".