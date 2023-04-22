نعى نفسه قبل موته.. وفاة فنان سوري

شفق نيوز/ نقل موقع "روسيا اليوم" RT اليوم السبت، إن الفنان السوري محمد قنوع، فارق الحياة مساء اليوم.

ونقل الموقع عن مراسله؛ أن الفنان السوري توفى عن عمر يناهز 49 عاما إثر احتشاء بعضلة القلب.

وقنوع ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع"، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

وأمس الجمعة، لقت شخصية "شومان" التي قدمها الممثل السوري محمد قنوع في مسلسل "العربجي" حتفها، وقام الممثل السوري الراحل محمد قنوع بنعيها عبر حسابه الخاص.

ونشر محمد صورة شخصية وعلق قائلا: "وداعا شومان" على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا.. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي".