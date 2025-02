نظرة على الدورة الـ75 لمهرجان "برليناله" السينمائي الدولي 2025

شفق نيوز/ افتتحت الدورة الـ75 لمهرجان "برليناله" السينمائي الدولي بفيلم "النور" Das Licht للمخرج "توم تايكوير" Tom Tykwer في "برليناله بالاست" Berlinale Palast في برلين بألمانيا.

وبحسب الصحفي المهتم بشؤون السينما منصور جهاني أن حفل افتتاح مهرجان "برليناله" Berlinale السينمائي الدولي الخامس والسبعين، الذي أدته الممثلة والمقدمة والمخرجة والمنتجة اللوكسمبورغية الشهيرة "ديزيريه نوسبوش" Désirée Nosbusch، الساعة 17:00 اليوم الخميس 13 فبراير 2025؛ وسار كل من وزيرة الثقافة والإعلام الألمانية "كلوديا روث" Claudia Roth، وعمدة برلين "كاي فيجنر" Kai Wegner و"تيلدا سوينتون" Tilda Swinton الممثلة الشهيرة والحائزة على جائزة "الدب الذهبي" Golden Bear الفخرية لمهرجان هذا العام، على السجادة الحمراء لهذا الحدث السينمائي.

وأضاف جهاني؛ كما تم الترحيب رسميًا بأعضاء لجنة التحكيم الدولية ولجنة تحكيم الآراء ولجنة تحكيم جائزة برلين للأفلام الوثائقية ولجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية ولجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية أمام كاميرات المصورين ومصوري الفيديو والصحفيين من وسائل الإعلام العالمية.

منح جائزة «الدب الذهبي» لتيلدا سوينتون

وفي حفل الافتتاح بحضور "إدوارد بيرجر" Edward Berger المخرج وكاتب السيناريو الألماني الشهير؛ ومنحت جائزة "الدب الذهبي" الفخرية "تيلدا سوينتون" الممثلة الإنجليزية الشهيرة والحائزة على جائزة الأوسكار، وجائزة "الأسد الذهبي" من مهرجان "البندقية" السينمائي الدولي، وجائزة مهرجان "لندن" السينمائي الدولي، وجائزة "بافتا" من أكاديمية السينما البريطانية، وجائزة "أفضل ممثلة" من جوائز الفيلم الأوروبي، وغيرها بحسب جهاني.

أداء تيلدا سوينتون مذهل

وقال البيان الرسمي لمهرجان "برلين" السينمائي الدولي عن هذه الممثلة الشهيرة في السينما العالمية: مجموعة أعمال "تيلدا سوينتون" مذهلة. لقد جلب الإنسانية والرحمة والذكاء والفكاهة وأساليب التمثيل المختلفة إلى السينما ووسع أفكارنا حول العالم من خلال أعماله. تيلدا هي واحدة من المصورين السينمائيين المعاصرين في عصرنا وكانت أيضًا جزءًا من عائلة برلينالة منذ فترة طويلة. يتمتع هذا الممثل الحائز على جائزة الأوسكار بعلاقة دافئة وحميمة مع مهرجان "برليناله" السينمائي الدولي منذ سنوات؛ وفي عام 2009، كان رئيسًا للجنة تحكيم قسم المسابقة الرئيسية، ومثل في 26 فيلمًا في أقسام مختلفة من المهرجان، بما في ذلك؛ "كارافاجيو" Caravaggio الذي فاز فيلمه بجائزة الدب الفضي في برلين عام 1986، شارك في بطولة أفلام "الشاطئ" Beach (2000)، "ديريك جارمان" Derek Jarman (2008)، "الحديقة" The Garden (1991)، و"آخر الرجال الأول" Last and First Men (2020).

أعضاء لجنة تحكيم قسم المسابقة "الرئيسية"

أعضاء لجنة تحكيم الجزء التنافسي "الرئيسي" في هذا الحدث السينمائي العالمي المرموق ومن الدرجة الأولى هم؛ "تود هاينز" Todd Haynes كاتب سيناريو ومخرج رئيس لجنة التحكيم من أمريكا، و"نبيل عيوش" Nabil Ayouch مخرج مغربي مقيم في فرنسا، و"فان بينج بينج" Fan Bingbing ممثلة من الصين، و"بينا ديجلر" Bina Daigeler مصممة أزياء من ألمانيا، و"رودريجو مورينو" Rodrigo Moreno مخرج من الأرجنتين، و"إيمي نيكلسون" Amy Nicholson ناقدة سينمائية من أمريكا و"ماريا شريدر" Maria Schrader ممثلة ومخرجة من ألمانيا.

جوائز "الدب الذهبي" و"الدب الفضي" في القسم التنافسي "الرئيسي"

وتشمل الجوائز التي يمنحها أعضاء لجنة التحكيم في القسم التنافسي "الرئيسي" للفائزين في هذا القسم؛ جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، وجائزة الدب الفضي للجنة التحكيم الكبرى، وجائزة الدب الفضي للجنة التحكيم، وجائزة الدب الفضي لأفضل مخرج، وجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل إبداعي، وجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل مساعد، وجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو، وجائزة الدب الفضي للمساهمة الفنية المتميزة.

أقسام مختلفة من مهرجان برلين السينمائي الـ75

مهرجان برلين السينمائي الدولي الخامس والسبعون برئاسة "تريشيا تاتل" Tricia Tuttle في عدة أقسام تنافسية منها؛ قسم تنافسي "الرئيسي"، قسم تنافسي وجديد "وجهات نظر" Perspectives، قسم تنافسي "لقاءات" Encounters، قسم تنافسي "بانوراما" Panorama، قسم تنافسي "أجيال" Generations، قسم تنافسي "الملتقى" Forum، قسم "أفلام قصيرة"، قسم "وثائقي" وعدة أقسام غير تنافسية منها؛ وسيقام قسم "البانوراما"، وقسم "الحفل" الخاص، وقسم "برليناله" الخاص، وقسم "عرض السينما الكلاسيكية" وغيرها في الفترة من 13 إلى 23 فبراير 2025 في برلين بألمانيا.