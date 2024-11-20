نظام DASH الغذائي.. حلاً فعالاً لخفض ضغط الدم وفقدان الوزن

شفق نيوز/ أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة إذا تضمن اللحوم الخالية من الدهون.

ويوفر تعديل نمط الحياة، إلى جانب الأدوية، وسيلة فعالة للتحكم في ضغط الدم، ومن بين هذه التعديلات يأتي نظام "DASH" الغذائي كأحد الحلول المثبتة علمياً في هذا المجال.

ويشمل نظام "DASH"، الذي تم تطويره في التسعينيات، تناول الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقليل كمية الملح في النظام الغذائي.

وبحسب دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، يمكن لنظام "DASH" أن يساهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي بنحو 6 إلى 11 ملم زئبقي، ما يثبت فعاليته لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأيضاً لأولئك الذين يتمتعون بمستويات طبيعية من الضغط.

تتضمن إرشادات النظام الغذائي "DASH" تناول:

5 حصص من الخضراوات يومياً.

5 حصص من الفواكه يومياً.

7 حصص من الكربوهيدرات يومياً.

حصتين من منتجات الألبان قليلة الدسم يومياً.

حصتين أو أقل من اللحوم الخالية من الدهون يومياً.

تناول المكسرات والبذور من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.

ولا يقتصر تأثير نظام "DASH" على خفض ضغط الدم فقط، بل أظهرت الدراسات أنه يقلل من مستويات الغلوكوز في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، ويعزز مقاومة الأنسولين. كما يساعد النظام في تقليل مخاطر السمنة والأمراض القلبية.

أكد الباحثون أن نظام "DASH" يعد خياراً مثالياً للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي، تخفيض ضغط الدم، والوقاية من الأمراض المزمنة، مشيرين إلى أن النظام الغذائي يمثل مكملاً أساسياً للعلاج الدوائي في علاج المتلازمات الأيضية.

وتنبه الخبراء إلى أن النجاح في اتباع نظام "DASH" يتطلب تغييرات شاملة في نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين، الحد من استهلاك الكحول، وزيادة النشاط البدني.

المصدر: ميرور - موقع RT