نظام دوائي جديد يستهدف الأورام السرطانية فقط

شفق نيوز/ متابعة

تمكن علماء من تطوير طريقة أكثر ذكاء لتفعيل الجهاز المناعي لمحاربة السرطان، ما قد يجعل العلاجات أكثر أمانا ودقة.

ويركز البحث على مسار قوي داخل خلايانا يعرف باسم STING (محفز معقد جينات الإنترفيرون STimulator of INterferon Genes complex)، وعند تفعيله، يعمل هذا المسار كنظام إنذار داخلي، حيث يرسل إشارات تستدعي جهاز الجسم المناعي للهجوم.

وأظهرت الأدوية التي تنشط هذا المسار نتائج واعدة في العلاج المناعي للسرطان، لكنها واجهت حتى الآن مشكلة كبيرة، "إذا تم تنشيطها في الأنسجة السليمة، يمكن أن تسبب آثارا جانبية ضارة وخطيرة أحيانا".

ولحل هذه المشكلة، صمم باحثون من جامعة كامبريدج نظاما دوائيا ذا جزأين (Two-part 'prodrug' system)، يتكون من مكونين غير ضارين لا ينشطان إلا عندما يلتقيان داخل الورم.

وتم "حبس" أو تعطيل أحد مكونات الدواء بحيث يظل غير نشط حتى يصادف إنزيما محددا موجودا في الأورام يسمى β-glucuronidase، وهو نادرا ما يوجد في الأنسجة السليمة، وعندما يلتقي المكون المعطل بهذا الإنزيم داخل الورم، يتم "تحريره" ليتفاعل مع المكون الثاني.

ومعا، يشكل الجزءان منشطا قويا لمسار STING، ما يشغل الجهاز المناعي فقط في مكان وجود السرطان.

وتم تصميم الجزيئات لتتعرف على بعضها بعضا وتلتصق بكفاءة، لذلك يحدث التفاعل بسرعة وبشكل انتقائي داخل الأورام.

وقال رئيس أكاديمية العلوم الروسية، إن "اختبارات اللقاح ضد السرطان تقدم نتائج مبشرة"، فيما وصف البروفيسور جونكالو برنارديز من قسم كيمياء يوسف حميد في كامبريدج، الذي قاد البحث، النظام قائلا: "هذا يشبه إرسال طردين آمنين إلى الجسم لا يفتحان ويجتمعان إلا عندما يصادفان البيئة الكيميائية الفريدة للورم. والنتيجة هي دواء قوي لتنشيط المناعة يظهر فقط حيث الحاجة إليه".

وأظهرت التجارب المعملية، أن "المكونين الدوائيين لا يظهران أي نشاط منفردين، ولكن عندما التقيا في ظروف مشابهة للورم، تكون المركب النشط وأدى إلى تفعيل STING بنجاح بتركيزات منخفضة جدا.

وفي نماذج أسماك الزرد والفئران المهندسة لإنتاج إنزيم β-glucuronidase، أصبح الدواء نشطا حصريا داخل الأورام، مع تجنب إصابة الأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى والقلب.

ويمثل هذا المستوى من الدقة تقدما كبيرا للعلاجات القائمة على STING، التي عانت سابقا من التمييز بين الأنسجة السليمة والسرطانية، وباستخدام تصميم كيميائي بسيط، حقق فريق كامبريدج تنشيطا مستهدفا للجهاز المناعي دون الاعتماد على تفاعلات معقدة أو اصطناعية.

ويعتقد الباحثون، أن "هذه الطريقة يمكن أن تلهم فئة جديدة من أدوية العلاج الدقيق (precision medicines) تتجاوز السرطان"، حيث نشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Chemistry.