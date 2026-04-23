نظام جديد يعزز نمو النباتات عبر محاكاة الضوء الطبيعي

شفق نيوز- متابعة

يعمل علماء من جامعة "الدون" التقنية الحكومية في مدينة روستوف الروسية على تطوير نظام للتحكم في الإضاءة الاصطناعية للنباتات، يحاكي الدورات الطبيعية لليل والنهار بهدف تعزيز النمو ورفع كفاءة الزراعة الحديثة.

وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة أن الزراعة الحديثة تعتمد بشكل متزايد على البيوت الزجاجية والمزارع العمودية، حيث يلعب الضوء دوراً رئيسياً، فيما لا تزال العديد من المنشآت تستخدم مصابيح تقليدية أو أنظمة مستوردة مرتفعة الكلفة لا تتيح ضبط الإضاءة بمرونة لتناسب كل محصول.

وأضافت أن النظام الجديد سيكون قادراً على التحكم في عشرات المصابيح باستخدام جهاز واحد، بما يوفر إدارة أكثر كفاءة للإنارة الزراعية.

وأوضحت أن الباحثين طوروا بروتوكولاً لتبادل البيانات بين جهاز التحكم والمصابيح، ما يسمح بضبط الإضاءة بمرونة عبر تغيير شدتها وتركيبها اللوني.

ويعتمد النظام على مصابيح بأربع قنوات هي الأحمر، والأزرق، وتحت الأحمر، والأبيض.

ويعمل عبر حاسوب تحكم يحدد برنامج الإضاءة، حيث تُرسل الأوامر عبر واجهة صناعية إلى وحدة خاصة تتحكم بقنوات المصابيح.

كما يعمل العلماء على تطوير وحدة إضافية لجمع بيانات البيئة المحيطة، بما يشمل حالة التربة، واستهلاك المياه، ورطوبة الهواء، وضغط الجو، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتحليل مراحل نمو النباتات.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن مستقبلاً استخدام هذه البيانات، مثل بيانات قمح الربيع، لبناء نماذج تنبؤية لتطور النباتات.

وتعد جامعة "الدون" التقنية الحكومية من أكبر المراكز العلمية والتعليمية في جنوب روسيا، ويبلغ عدد طلابها أكثر من 45 ألف طالب في أكثر من 100 تخصص.