نصف قرن لم يستحم.. وفاة "أقذر" رجل في العالم

شفق نيوز / توفي، اليوم الثلاثاء، رجل إيراني يبلغ من العمر 94 عاماً، يوصف بأنه "الأكثر قذارة في العالم"، بعد امتناعه عن الاستحمام لعقود من الزمن، فيما كشفت وسائل اعلام ايرانية بأنه كان "يخشى" المرض في حال استحمامه.

ووفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية، فقد رحل الرجل المكنّى بـ"عمو حاجي" الذي لم يستحمّ على مدى أكثر من نصف قرن، في قرية "دزكاه" (Dezhgah) بمحافظة فارس في جنوب إيران، فيما نقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله ، إن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى "إصابته بالمرض".

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازباً، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي".

وأشارت إرنا إلى أنه قبل أشهر "وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى الحمام من أجل الاغتسال".