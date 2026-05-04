نصائح لمواجهة النعاس في الطقس السيئ

قدّم خبراء الصحة مجموعة من الإرشادات للتغلب على الشعور بالنعاس والخمول الذي يزداد مع سوء الأحوال الجوية، مؤكدين أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يحدّ من هذه الحالة ويحسّن النشاط اليومي.

وأوضح مختصون أن ممارسة النشاط البدني، مثل المشي السريع لمدة تصل إلى 30 دقيقة يوميًا، تُعد من أبرز الوسائل الفعالة للتقليل من النعاس، إلى جانب استخدام السلالم بدل المصاعد والقيام بتمارين التمدد الخفيفة.

كما شددوا على أهمية التعرض للضوء الطبيعي صباحًا، سواء عبر الخروج للمشي أو فتح الستائر فور الاستيقاظ، لما لذلك من دور في تنشيط الجسم وتنظيم الساعة البيولوجية.

وأشار الخبراء إلى أن الجفاف البسيط قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 20% من طاقة الجسم، ما يستدعي شرب ما بين 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا للحفاظ على النشاط.

وفي السياق، أكدوا ضرورة الالتزام بـنظام نوم منتظم يتراوح بين 7 و8 ساعات يوميًا، مع الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت يوميًا، إضافة إلى تهوية غرفة النوم وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعتين.

ولفتوا إلى أنه في حال استمرار الشعور بالتعب والنعاس لعدة أسابيع، خاصة إذا ترافق مع مزاج منخفض، ينبغي مراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة الصحية.