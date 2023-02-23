نصائح للأمهات لوقاية أطفالهن من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد

شفق نيوز / تكثر في فصل الشتاء حالات الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، وأمراض الجهاز التنفسى، ما يجعل الشخص معرضا للإصابة بهما.

وتوجد بعض النصائح للحفاظ على الأسرة من نزلات البرد، وفقاَ لموقع " laurelpedsmd".

الحفاظ على نظافة اليدين:

إن جراثيم البرد وفيروس الانفلونزا، من السهل أن تطفو في الهواء، مع أي شخص يسعل أو يعطس وهى غير مرئية ولهذا على الشخص أن يحافظ على نظافة اليدين، ولا يلمس أي سطح لمسه شخص مصاب بالبرد حتى لا يلتقط منه المرض.

ويجب على كل أم أن تحرص على غسل الأولاد أيديهم بشكل مستمر خاصة عند الذهاب للمدرسة، لأن الطفل يلمس أي سطح دون أن يفكر، مع غسل اليدين بالماء والصابون وقبل تناول الطعام.

تجنب لمس الوجه:

قد لا يفهم الطفل أمر عدم لمس وجه بيديه ولكن على الأم أخباره بذلك حتى ينتبه، فقد يفرك عينيه أو يحك أنفه أو يضع أصابعه في فمه، مما يجعله معرض للبرد و الإنفلونزا، ولهذا يجب أن تعلم الطفل عدم لمس الوجه وتجعله يستخدم معقم اليد طوال اليوم.

الحصول على لقاح الانفلونزا:

يجب أن يتلقى الطفل وعائلته لقاح الانفلونزا لحمايتهم من أي فيروس، مع الوقاية وارتداء الملابس المناسبة للطقس.

المحافظة على نظافة الأسطح:

كل شخص يخرج من المنزل معرض للجراثيم، والتى قد ينقلها إلى المنزل، ولهذا يجب جعل أسطحة المنزل نظيفة طوال الوقت، فقد يصاب شخص من المنزل بالأنفلونزا والرد برغم عدم وجود شخص مصاب في المنزل، فقد يكون ناقل للعدوى عن طريق الأسطح، ويجب استخدام المناديل المطهرة لتقليل من الجراثيم التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة، مع الاستمرار في التباعد الإجتماعى وعدم التواجد في التجمعات الكبيرة، وعدم الإقتراب من الأشخاص المصابين.