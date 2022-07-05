نصائح لتأجير سيارات بأسعار رخيصة في الأعياد والمناسبات

تأجير سيارات أصبحت في الوقت الحالي من أبسط الأمور وذلك بسبب المواقع المتعددة التي تعرض السيارات للأجرة وبأسعار رخيصة، بالإضافة للشركات المنتشرة في ذلك المجال، فقد تحتاج السيارة للتنقل بها سواء من المطار لتوصيلك إلى المسكن أو الفندق أو داخل المدينة بشكل أسهل وأسرع عن المواصلات.

نصائح يجب معرفتها قبل تأجير سيارات

قبل توقيع العقد يجب عليك أن تقوم بفحص السيارة وتجهيزها، ونقدم لك نصائح قبل استئجار السيارة وهي كالتالي:

يجب أن تفكر جيدًا في متطلباتك: قد لا تتناسب معك عند اختيار أصغر مركبة مع اغراضك يجب أن تضع في اعتبارك مقدار الأمتعة وعدد الأشخاص التي سوف يتم نقلهم بالسيارة، ومن الاعتبارات المهمة الراحة والأمان وأيضا يجب أن يكون اختيارك لمركبة مكيفة في بلد حار.

يجب عليك معرفة ما يشمله السعر حيث قد تعرض شركات اخرى أسعار رخيصة وبشكل لا يصدق، ولذلك قد تكون هناك إضافات خفية لا تطلع عليها.

اختيار التغطية المناسبة قبل تأجير السيارة: تقدم في أوروبا شركات تأجير السيارات تغطية المسؤولية عن الطرف الثالث في حالة الاصطدام وإعفاءه من الأضرار، أما بالنسبة للسرقة يجب التأكد من التغطية أو أنك تكون مسؤولا عن دفع القيمة الكاملة لها في حالة سرقتها، وفي إيطاليا الحماية من السرقة إلزامية.

في أغلب البلاد تستطيع الحصول على تأمين إضافي وبشكل يومي من تقليل أضرار الاصطدام، وتكلفته عند اصطدام السيارة أو سرقتها، والحد الأدنى للتغطية الطرف الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى مليون دولار، وأيضا تأمين المسؤولية التكميلية وفي بعض الولايات تغطية التأمين يصل فيها الحد الأدنى حوالي 10,000 دولار.

في المملكة السعودية يجب أن يكون الحجز مسبقا: إذا كنت سوف تذهب إلى الخارج فمن الأفضل أن يكون البرنامج محجوز من قبل، وبسعر أقل ويساعدك أيضا في وضع الميزانية مع ضمان أن السيارة متوفرة لك.

أن يكون تأجير سيارتك من شركة معترف بها في العالم: من الأفضل لك عندما تكون في الخارج أن تتعامل مع شركات تأجير عالمية وذات سمعة طيبة لأنهم يقدمون أحدث طراز للسيارات بالإضافة لأنهم منتشرون على نطاق واسع، ويتم إعداد السيارات علي أعلى مستوي، وفي حالات الطوارئ تقدم المساعدة لك بشكل ممتاز.

افحص السيارة قبل الإيجار: يجب عليك فحص السيارة جيدا من أي خدش ولو كان صغير ويجب عليك تدوينه بنموذج الفحص، وإلا سوف تتعرض انت لمحاسبتك عليها مع أنه لم يكن بسببك، بالإضافة إلى التأكد من فحص المقياس الخاص بالوقود وأن لديها نفس الكمية المسجلة بالأوراق الخاصة بها.

التأكد من الإطارات: يجب عليك التأكد أن الإطارات في وضع جيد ومعبئة ايضا بشكل صحيح، وذلك أن بعض المستأجرين يقودون السيارات في الطرق الصعبة والوعرة، فيسبب ذلك انتفاخ الجدار الجانبي وقطع في الإطار، وهؤلاء مخالفون للشروط والأحكام القياسية، ويجب فحص الزجاج الأمامي للسيارة والتأكد من جودة المساحات وأيضا الغسالات بها ماء.

تحقق من وجود خدمة المساعدة علي الطريق: يجب عليك التأكد من وجود رقم هاتف تتصل عليه عند حدوث أي مشكلة في الطريق، والتأكد من التغطية اللازمة، ومن الأفضل لك التحقق من حجرة القفازات وأنها تشتمل على جميع معلومات ومساعدة الاعطال ذات صلة.

معرفة نوع الوقود: يجب عليك معرفة نوع الوقود التي تستهلكه سيارتك لأنك سوف تكون مسؤولا عند استهلاك نوع آخر، وسوف تتحمل تكلفة تنظيف المحرك وخسارة في الإيرادات، وعند اعادة السيارة أعدها بخزان وقود ممتلئ أو نفس كمية الوقود عند استلامها حتى لا تتعرض لدفع رسوم خدمة تزويد الوقود أو زيادة سعر اللتر.

المتطلبات التي تحتاج اليها عند تأجير سيارة في الرياض

توجد شركات تأجير سيارات مختلفة في الرياض، وعند تأجير سيارة منها تحتاج إلى ما يلي:

رخصة قيادة: سوف تحتاج إليها من أجل القيادة وأيضا عدم الخوف من العقوبات القانونية، وأغلب الشركات تشترط الرخصة لتسليمك السيارة وان تكون رخصة محلية وأخرى دولية.

فيزا: وجودها ضروري وذلك لدفع الإيجار، وفي الأغلب لا يخصم منها شيء حتى تستلم السيارة، وبعض الشركات في الرياض تُأجر السيارات دون تقديم فيزا ويتم دفع نقدا عند الوصول إلى مكتب الخاص بالشركة.

أهم التعليمات عند استئجار سيارة في الرياض

قبل بداية الحجز يجب عليك معرفة الشروط والسياسات الخاصة بشركات الرياض لتأجير السيارات حتي لا تتعرض للمساءلة القانونية عن الإخلال بأحد الشروط.

اذا لم تتوفر معك رخصة القيادة التي تشترط الشركات وجودها يمكنك استئجار السيارة مع سائق داخل الرياض وسوف تدفع تكلفة إضافية مقابل تلك الخدمة التي تقدمها لك الشركة.

تمتع بخصومات كبيرة عند استئجار السيارة: يجب قبل سفرك بفترة طويلة الحجز مبكرا وأن يكن معك المزيد من المال حتى تستطيع الاستمتاع برحلتك.

يجب عليك معرفة التأمين التي تقدمه الشركة، وأن تختار الشركة التي تتمتع بالتأمين الشامل حتى تتجنب دفع تكاليف باهظة، وذلك عند حدوث أي ضرر أو تلف بالسيارة دون قصد، ويجب أن تتأكد من الأجهزة والتكييف عند استلام السيارة، وأنها تعمل بشكل جيد بالإضافة إلي طفاية الحريق وعجلات السيارة الإضافية.

عند استلام السيارة تأكد أنها ممتلئة بالوقود ويجب عليك أن تسأل المندوب الخاص بالشركة تزويد السيارة بالوقود مسؤولية من الشركة أم مسؤوليتك أنت.

يجب عليك عند استلام السيارة أن تقوم بفحصها جيدا وتأكد أنها هي نفس السيارة التي حجزتها من قبل، وإذا لم تعجبك أو لم تكن هي التي قمت بحجزها مسبقا فطالب باستبدالها ليتم تسليمك غيرها.

ارشادات اثناء القيادة بمدينة الرياض