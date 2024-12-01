نصائح طبية لحماية الأطفال من فيروسات الشتاء

شفق نيوز/ مع دخول فصل الشتاء، تتزايد التحديات الصحية التي تواجه الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة انتشار الفيروسات الموسمية، ما يتطلب من الآباء التفاعل بشكل فعال للحفاظ على صحة أطفالهم.

وأوضح هاني الهنداوي، اختصاصي طب الأطفال، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك مجموعة من الفيروسات التي تزداد انتشارًا في الشتاء، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الفيروسات هي:

الإنفلونزا الموسمية:تعد الإنفلونزا من أكثر الفيروسات شيوعًا في الشتاء، وتؤدي إلى أعراض مثل الحمى والسعال وآلام العضلات والإرهاق. للوقاية منها، يوصي الهنداوي بتطعيم الإنفلونزا السنوي، مع أهمية غسل اليدين بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتناول الأغذية الصحية التي تقوي المناعة.

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV):يؤثر هذا الفيروس على الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، مما يؤدي إلى السعال وضيق التنفس، ويشكل خطرًا أكبر على الأطفال الرضع. الوقاية تتضمن الحفاظ على النظافة، خصوصًا عند التعامل مع الأطفال الرضع، وتجنب التعرض المباشر للمصابين.

نزلات البرد:تسببها مجموعة من الفيروسات التي تنتشر سريعًا في التجمعات، وتظهر أعراضها في سيلان الأنف واحتقان الحلق والعطس. للوقاية منها، يُنصح بتهوية المنزل جيدًا، وتعزيز المناعة بالفيتامينات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

نوروفيروس (أنفلونزا المعدة):

يسبب هذا الفيروس الإسهال والقيء، وينتقل عبر الطعام أو الماء الملوث. الوقاية تتمثل في غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

جدري الماء:قد يظهر جدري الماء في الشتاء بين الأطفال غير المطعمين، ويتميز بطفح جلدي وحمى خفيفة. الوقاية منه تكمن في الالتزام بتطعيم الأطفال.

نصائح إضافية لتعزيز صحة الأطفال في الشتاء:

التغذية السليمة:

تقديم وجبات غنية بالفيتامينات مثل فيتامين C و D، مع تضمين أطعمة تقوي المناعة مثل البرتقال والكيوي.

الملابس المناسبة:

ارتداء طبقات من الملابس للحفاظ على دفء الجسم، مع مراعاة التهوية لتجنب التعرق.

النظافة الشخصية:

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون خاصة قبل تناول الطعام وبعد العودة من الخارج.

النشاط البدني:

ممارسة الرياضة الخفيفة لتحفيز الدورة الدموية وتقوية المناعة.

التطعيمات:

التأكد من حصول الطفل على جميع التطعيمات اللازمة، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا.

تهوية الأماكن المغلقة:

تهوية المنزل والمدرسة بانتظام لتقليل احتمالية انتشار الفيروسات.

شرب السوائل:

تقديم السوائل الدافئة مثل الأعشاب الطبيعية والشوربة للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما يجب على الأهل متابعة صحة أطفالهم بعناية، ومراقبة أي أعراض مرضية تستدعي زيارة الطبيب، خاصة إذا كانت الأعراض تشمل ارتفاعًا شديدًا في الحرارة أو صعوبة في التنفس.

فالوقاية هي المفتاح الأساسي لحماية الأطفال من أمراض الشتاء. من خلال الاهتمام بالتغذية والنظافة والتطعيمات، يمكن تقليل خطر الإصابة بالأمراض الموسمية وضمان فصل شتاء صحي للأطفال.