نصائح تطيل عمر الإنسان نحو 23 سنة.. ماذا لو اتبعتها؟

شفق نيوز / نصح باحثون بإجراء 8 تغييرات بسيطة في نمط الحياة اليومية من أجل إضافة سنوات للعمر المتوقع، يمكن أن تصل لأكثر من 20 سنة، حتى لو تم إجراء هذه التغييرات في منتصف العمر وليس في مرحلة مبكرة.

والتغييرات هي: تناول الطعام الصحي، وتجنب التدخين، والنوم الجيد، وممارسة النشاط البدني، وتقليل التوتر، وتجنب الإفراط في المشروبات الكحولية، وعدم تناول المواد الأفيونية، والعلاقات الاجتماعية الإيجابية.

واستندت نتائج الدراسة، التي قدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن، على بيانات تم جمعها بين عامي 2011 و2019 لأكثر من 700 ألف من قدامى المحاربين الأمريكيين، تراوحت أعمارهم بين 40 و99 عاما، وتوفي خلال فترة الدراسة نحو 33 ألف شخص.

ووجد فريق الدراسة، أن أنماط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على متوسط العمر المتوقع، حيث تبين أن الرجال الذين تبنوا التغييرات الثمانية يمكن أن يكسبوا 23.7 سنة من متوسط العمر المتوقع، والنساء 22.6 سنة، وذلك في سن الـ40، مقارنة بأولئك الذين لم يتبنوا أي تغييرات.

ووجد الباحثون أن أكبر مخاطر الوفاة المبكرة كانت مرتبطة بعدم النشاط البدني واستخدام العقاقير الأفيونية والتدخين، إذ زادت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 45%.