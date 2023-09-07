نشأت أكرم يسدد هدفاً في مرمى احمد البشير امام القضاء الاماراتي: ادانة بالسب والقذف

شفق نيوز / أعلن اللاعب الدولي السابق في المنتخب العراقي لكرة القدم، نشأت أكرم، يوم الخميس، كسب دعوى قضائية أقامها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضد أحمد البشير، مقدم البرنامج الساخر (البشير شو).

وذكر اللاعب الدولي السابق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "مُنذ عامٍ كاملٍ، تعرّضتُ أنا وأسرتي لحملة تشهيرٍ ظالمة، بُنيت على معلومات كاذبة تضليليّة من جهة، وتأويل غير صحيح من جهةٍ ثانية، من قبل البرنامج المُعنوَن (البشير شو)، المعروض على قناة دي دبليو الألمانية".

وأضاف أكرم، أن "تلك الحملة أدت إلى الإساءة له ولأسرته ولسمعته التي حرص على بنائها بأناقة واعتدال واستقامة، وكان جزءاً من هذا الحرص التوفيق الإلهي الذي حمل به اسم العراق عالياً، في قاراتٍ عديدة، وأمام ملايين المشاهدين والمتابعين الرياضيين، لسنوات طويلة".

وتابع: "رغم أن السبّ والقذف والازدراء الذي تعرّضتُ له، كان شيئاً غير مسبوق في حياتي، وحياة أسرتي، التزمتُ تجاهه الصمتَ إعلامياً، وهذا ما دفعني للجوء للقضاء المحترم، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لرفع دعوى قضائيّة ضدّ أحمد عبد السلام عبد الهادي، المعروف بـ(أحمد البشير)، وهي محلّ إقامة المُدّعى عليه".

وأوضح نشأت أكرم: "إثر ما قدّمتُهُ من دفوعاتٍ، فنّدت بالدلائل كلّ حملة التشهير والسب والقذف المسيئة، بطريقةٍ بعيدة كل البعد عن الموضوعية والحقيقة والمعلومات، حكمت محكمة أبو ظبي الابتدائيّة، بإدانة المتهم عمّا أُسندَ إليه من اتهام، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 50.000 درهم، مع إلزامه بالرسوم القضائية، كما أشار منطوق حكم المحكمة الموقّرة".

وأشار إلى أن إدانة أحمد البشير تمت وفق "المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائيّة، مع إحالة الطلبات المدنية للمحكمة المختصة تالياً"، مبيناً أن "هذه القضيةُ هي الأولى من سلسلة قضايا، تخصّ البرنامج المذكور وطريقة تناوله لي ولسمعتي بالسبّ والتشويه والمعلومات المُدلِّسة".