"إنسولين ذكي" قد يحدث ثورة في علاج السكري من النوع الأول

شفق نيوز/ طور علماء علاجًا جديدًا يُعرف بـ"الإنسولين الذكي"، الذي يستجيب لمستويات السكر المتغيرة في الدم عند الحاجة، مما قد يُحدث ثورة في علاج مرضى السكري من النوع الأول.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، قد يؤدي هذا العلاج إلى تقليل الحاجة للحقن اليومية المتكررة للإنسولين، حيث يُمكن للمرضى أن يحتاجوا إليه مرة واحدة فقط في الأسبوع في المستقبل.

وصُمم "الإنسولين الذكي" ليبقى كامناً في الجسم وينشط فقط عند الحاجة، على عكس الأنسولين الحالي الذي يثبت مستويات السكر في الدم عند دخوله الجسم ولكن لا يتفاعل مع التغيرات المستقبلية في مستويات السكر.

وهذا العلاج الجديد يأتي بفضل التعاون بين باحثين من الولايات المتحدة وأستراليا والصين، وبدعم من مؤسسات مثل "مرض السكري في المملكة المتحدة" و"جي دي أر أف" و"ستيف مورغان".

وتسعى الفرق البحثية في جامعة ستانفورد، جامعة موناش، وجامعة تشجيانغ إلى تسريع تطوير العلاج وبدء التجارب السريرية في أقرب وقت. يعتقد الخبراء أن "الإنسولين الذكي" قد يمثل قفزة كبيرة في معالجة مرض السكري من النوع الأول، ويجعل التحكم في مستويات السكر في الدم أكثر سهولة وفعالية.