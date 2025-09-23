"إنستغرام" يمنع المراهقين من الكذب في أعمارهم

شفق نيوز- متابعة

عمد تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" المملوك لشركة "ميتا"، إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، من تقديم بيانات غير صحيحة عن سنهم.

وأطلق التطبيق في العديد من البلدان مثل بريطانيا وكندا وأستراليا، للتأكد من أن المراهقين يلتزمون بالقواعد، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعمل الميزة الجديدة، وفقاً لما أوردته الصحيفة، على تحديد المستخدمين الذين يكذبون بشأن أعمارهم، للتحايل على القيود التي يفرضها التطبيق على المراهقين.

وتحلل الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ملامح الوجه والصور، لتحديد ما إذا كان المستخدم قد أدخل معلومات خاطئة حول سنه.

وفي حال اكتشف النظام أن المستخدم أصغر من السن القانونية، يقوم تلقائياً بنقله إلى نسخة التطبيق الخاصة المصممة للمراهقين "Teen Account"، ليرسل التطبيق إشعاراً إلى المستخدم بإعلامه بتغيير إعدادات الأمان.

وأتاح التطبيق للمستخدمين الطعن في هذا القرار عبر التطبيق، إما بإرسال صورة "سيلفي" للتحقق منها عبر تقنية التعرف على الوجه، أو بإرسال نسخة من بطاقة هويتهم.