إنستغرام يعمل على إنشاء شبكة منفصلة للأطفال دون سن 13

شفق نيوز / تعمل فيسبوك أكبر شبكة اجتماعية في العالم على إنشاء نسخة من شبكة إنستغرام خصيصًا للأطفال دون سن 13 عامًا.

وقال جو أوزبورن، المتحدث باسم فيسبوك في بيان: "نخطط لجلب نظام إنستغرام جديد يتحكم فيه الوالدان حتى يتمكن الأطفال من التواصل مع الأصدقاء واكتشاف هوايات واهتمامات جديدة وغير ذلك، بأعلى درجات الأمان"، حسبما ذكرت صحيفة "بلومبرغ".

هناك تقنية مماثلة في فيسبوك نفسه مثل "Messenger Kids". وهو تطبيق المراسلة الاجتماعية، ولكنه مخصص للمراهقين. ويوجد فيه خيارات الرقابة الأبوية.

تنص قواعد إنستغرام أيضًا على قيود العمر، حيث يجب أن يكون عمر المستخدم أكثر من 13 عامًا.

تم تأسيس شبكة فيسبوك الاجتماعية في فبراير/شباط 2004 على يد مارك زوكربيرغ. يقع المقر الرئيسي في مينلو بارك (كاليفورنيا). يمتلك فيسبوك أيضًا خدمات ماسنجر وواتساب وإنستغرام.