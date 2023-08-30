إنستغرام يحذف حساب مدير أبل "المزيف"

شفق نيوز / حذفت منصة إنستغرام حساباً مزيفاً لمدير أبل، تيم كوك، بعد تقرير كشف عن وجوده، وقيام عدد من مديري الشركة وموظفيها بمتابعته، ظناً منهم بأنه حسابه الرسمي.

ووفقاً لموقع 9to5Mac، فإن الحساب، والذي كان يحمل اسم مستخدم @Tim_d_cook، أنشئ في يوليو الماضي، ونشر في 20 آب/أغسطس أولى مشاركاته في هيئة صورتين التقطتا باستخدام هاتف آيفون احتفالاً باليوم العالمي للتصوير.

وفي 23 آب/أغسطس، نشر حساب كوك المزيف مقطعاً مصوراً مدته 30 ثانية، كجزء من شراكة جمعت أبل وشركة 3DPets الناشئة.

لم يقم الحساب بأي نشاط غير اعتيادي، فمنشوراه يتوافقان مع طبيعة استخدام مدير أبل لحساباته الشخصية على منصتي "X"، تويتر سابقاً، وويبو الصينية.

وجميع المنشورات لا تتناول حياة تيم كوك الشخصية، وعادة ما تدور في فلك منصبه كمدير لأبل، والترويج لبعض مزايا ومنتجات الشركة، ما يرجح أن الحساب بالفعل حقيقي، إلا أن حذف إنستجرام له ينفي ذلك.