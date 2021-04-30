إنستغرام توفر ميزة جديدة تتعلق بالبث المباشر

شفق نيوز/ منذ ظهور تطبيق "كلوب هاوس" وإثارته جدلا واسعا، سعت شركة فيسبوك لمنافسته وأحيانا تقليده، والآن أعلنت شركة إنستغرام التابعة لفيسبوك إطلاق ميزات جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بكتم صوت الميكروفونات الخاصة بهم، وحتى إيقاف تشغيل الفيديو أثناء استخدام خاصية البث المباشر- Instagram Live.

ووفقا لموقع "بوكيت ناو"، فإن الميزات الجديدة ستمنح المستخدمين مزيدًا من المرونة أثناء استخدام خاصية البث المباشر، بحيث يمكنهم عدم إظهار وجوههم إذا أرادوا تركيز الانتباه على الصوت فقط، الأمر الذي يقدمه تطبيق كلوب هاوس الذي يعتمد على الدردشة الصوتية منذ فترة.

وتقول إنستغرام إن هذه الميزة ستسمح لمنشئي المحتوى بالتفاعل مع متابعيهم أثناء أداء مهام أخرى، حيث يمكنهم التحدث أثناء القيام بأعمال روتينية أو التنقل بدلا من الحاجة للجلوس والتحديق في الكاميرا مباشرة.

وكشفت الشركة أنها اختبرت الميزات الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال بث مباشر بين الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، ورئيس إنستغرام آدم موسري، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير المزيد من المميزات للبث المباشر، ومن المتوقّع أن يتم طرحها قريبًا لجميع المستخدمين.

يذكر أن هذه الميزة ليست الميزة الأولى التي أضافها التطبيق للحفاظ على المستخدمين وجذبهم بعيدا عن تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس، إذ طرحت الشركة كذلك ميزة لايف رومز- Live Rooms التي تسمح لما يصل إلى 4 أشخاص بالمشاركة في بث مباشر واحد في الوقت نفسه.