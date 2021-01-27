إنستغرام تطلق ميزة احترافية لفئات معينة

شفق نيوز/ أطلق تطبيق إنستغرام لوحة تحكم احترافية جديدة، تضم جميع أدوات العمل الخاصة بالتطبيق في مساحة مخصصة داخله، تستهدف أصحاب الأعمال والمؤثرين.

وتعتبر لوحة التحكم الاحترافية الجديدة إضافة مخصصة لأي شخص يستخدم إنستغرام بشكل احترافي ومتاحة للمبدعين وحسابات الأعمال.

وهذه هي المرة الأولى التي تركز فيها الشركة جميع أدوات أعمالها في مكان واحد، وتعرض لوحة التحكم الاحترافية الجديدة تحليلات الحساب والارتباط بالبرامج التعليمية والمقالات المفيدة الأخرى.

وتعتبر اللوحة بمثابة واجهة للمساعدة في تتبع أدائك والوصول إلى الأدوات الاحترافية، وتساعدك على اتخاذ القرارات الأفضل لتنمية أعمالك والبقاء على اطلاع على المنصة.

وتقول إنستغرام إن أكثر من 82 مليون حساب زارت مركز الموارد الاحترافية الذي أطلقته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بصفته مكانا مركزيا واحدا للوصول إلى الميزات، بما في ذلك الشارات وأدوات المحتوى التي تحمل علامة تجارية ومتجر إنستجرام و Instagram Checkout.

وقد يرى صناع المحتوى اختصارات لشراكات المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية والميزات الأخرى لتحقيق الدخل، بينما يمكن للمطعم أو صاحب المتجر تتبع الإعلانات أو إعداد ميزات التسوق.