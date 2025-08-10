إنستغرام تطلق خاصية "ماب" على غرار "سناب شات"

شفق نيوز– متابعة

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمس"، إطلاق خاصية جديدة باسم "إنستغرام ماب"، تتيح للمستخدمين مشاركة أحدث أماكن أنشطتهم مع الآخرين، واكتشاف محتوى مرتبط بالموقع الجغرافي.

وتتضمن التحديثات الجديدة إطلاق خاصية إعادة النشر للمنشورات، وإتاحة علامة تبويب "الأصدقاء" على خدمة الفيديوهات القصيرة "ريلز" على مستوى العالم.

وتُعد "ماب" نسخة مطورة من خاصية "سناب ماب" الشهيرة في تطبيق "سناب شات"، التي استنسخت إنستغرام سابقًا ميزة "القصص" منها عام 2016. وتتفوق النسخة الجديدة على منافستها بفضل قاعدة مستخدميها التي تجاوزت 400 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وأوضحت إنستغرام أن خاصية مشاركة الموقع ستكون معطلة افتراضيًا، ولن تُحدَّث بيانات الموقع إلا عند فتح التطبيق، ما يعني عدم توفير تحديثات فورية، بخلاف "سناب ماب" الذي يتيح التحديث الفوري أو عند فتح التطبيق فقط.

وتسهم "ماب" في تسهيل التنسيق والتواصل بين الأصدقاء خلال المناسبات والأنشطة، وتمكّن المستخدمين من استكشاف محتوى منشور في مواقع جغرافية محددة من قبل أصدقائهم أو منشئي المحتوى المفضلين. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم رؤية موقع مهرجان موسيقي حضره صديق أو مطعم جديد نشر عنه أحد صانعي المحتوى.

كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين إضافة "ملاحظات" على الخريطة ليراها الآخرون، مع إمكانية استخدام الخريطة في استكشاف المحتوى الجغرافي حتى دون تفعيل مشاركة الموقع الشخصي.