نزار الفارس يفنّد تصريحات حورية فرغلي: كلام غير صحيح وتم الصلح بيننا

شفق نيوز/ ردّ الإعلامي العراقي نزار الفارس، يوم الأحد، على تصريحات الفنانة المصرية حورية فرغلي والتي ادعت فيها أنه دفع لها 50 ألف جنيه مصري لـ"فبركة" موضوع خطوبتهما، وفيما أكد أنه كلام قديم وعارٍ عن الصحة، أشار إلى أنه تم الصلح بينهما وانتهى الموضوع.

وقال الفارس لوكالة شفق نيوز، إن "التصريحات التي أطلقتها حورية الفرغلي غير صحيحة، بل أنها متوهمة وكلامها عارٍ عن الصحة، فقد سبق أن حصل خلاف وجدل بيننا لكن تمت تسوية الأمور وتصالحنا".

وأضاف "بعد ما تصالحنا زرتها في منزلها وقدمت لها وردة ولدينا تواصل واتصالات وهذه الصورة التي أظهر فيها معها كانت بعد الصلح ولا يوجد شيء غير هذه الحقيقة التي أوضحها من خلالكم".

وكانت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أدلت بتصريحات في برنامج تليفزيوني، أذيع أمس السبت، بشأن الإعلامي نزار الفارس، جعلها تتصدر محرك البحث "غوغل" وتصبح "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فرغلي إنها حصلت على مبلغ 50 ألف جنيه من أجل افتعال "ترند" خطوبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس، مؤكدة أن هذه المعلومة غير صحيحة، ولكنه عرض بالفعل مبالغ مالية على أحد مساعديها.

وأضافت أن الفارس تواصل مع أحد مساعديها وعرض عليه مبلغ 50 ألف جنيه من أجل القول إن حورية فرغلي ارتبطت بنزار الفارس.

وأكدت أن الإعلامي العراقي "افتعل شائعة" ارتباطه بها من أجل "الترند"، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أنه سيستغل حواره معها بهذا الشكل.