نجم كروي ينفي اعتناقه للإسلام: أحب الجميع وما زلت على ديني

شفق نيوز/ نفى لاعب منتخب ساحل العاج، نجم الكرة الأفريقية، ديدييه دروغبا في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر أن يكون قد اعتنق الإسلام، قائلا إن هذه القصة تنتشر بكثرة، إلا أنني لا أزال على ديني.

وكان داعية إسلامي يدعى محمد صلاح قد نشر صورا للاعب كرة القدم خلال زيارته لقريته، وكتب على حسابه على "فيسبوك" أن ديدييه اعتنق الإسلام.

وأوضح دروغبا أنه كان يزور قريته وقرر "إظهار الاحترام لإخوته المسلمين".

https://twitter.com/didierdrogba/status/1589705683922190337

وأعاد دروغبا تأكيد حبه وسلامه للجميع.

وبعد نفي دروغبا لهذا الخبر، نشر الداعية توضيحا قال فيه: "للأسف، أوضح دروغبا أنه لم يعتنق الإسلام".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بصور للاعب يمسح على وجهه وهو يجلس بجوار شخص آخر، يرفع يديه للدعاء، بحسب ما كتب بعض ناشري هذه التغريدات.