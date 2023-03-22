نجم بوليوودي شهير يتزوج مصرية ويعتنق الإسلام.. صورة

شفق نيوز/ تصدر نجم بوليوود "فيفيان دسينا" عناوين الصحف العالمية بخبر زواجه من حبيبته الصحفية المصرية "نوران أسامة"، التي قيل أنه ارتبط بها في مصر العام الماضي، إلَّا أنهما أبقيا علاقتهما طي الكتمان.

ونقلت وسائل اعلام متخصصة بشؤون الفن عن مصدر مقرب من الممثل الهندي، إنه مضى على علاقة الثنائي أكثر من 3 سنوات، فقد بدأت علاقتهما حينما قررت نوران، التي كانت تعمل آنذاك في إحدى المجلات، إجراء مقابلة معه، وكانت تجري زيارات متكررة لمجموعة "سيرف توم" للقائه، إذ كانت إحدى المعجبات به.

وأضاف المصدر أن دسينا لا يوَّد الحديث عن حياته الشخصية، إذ يفضل إبعادها عن وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن دخول نوران لحياته بعث مزيدًا من السلام له.