"نجم الأكشن" يصمت.. بروس ويلز يفقد القدرة على الكلام والحركة

شفق نيوز- متابعة

يعاني "نجم الأكشن" العالمي، بروس ويلز، من تدهور صحي كبير أفقده القدرة على الكلام والحركة، نتيجة إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو أحد أشد أنواع الخرف ندرة وتأثيراً على السلوك والوظائف العصبية.

وبحسب صحيفة "The Express"، فإن الحالة الصحية لويلز البالغ من العمر 70 عاماً، تدهورت بشكل ملحوظ، ويُقال إنه فقد القدرة على النطق، والقراءة، وحتى المشي، مع غياب أي تأكيد رسمي من عائلته حول هذه التطورات.

وتشير التقارير إلى أنه أصبح "أقرب إلى الصمت التام"، ويعاني صعوبات في الحركة.

ورغم المرض، ما يزال ويلز محاطاً بدعم عائلي كبير؛ فهو أب لخمس بنات، ثلاث من زوجته السابقة الممثلة ديمي مور، هن: رومر (36 عاماً)، وسكوت (34 عاماً)، وتالولا (31 عاماً)، وابنتين من زوجته الحالية إيما هيمنغ، هما: مابل (13 عاماً)، وإيفلين (11 عاماً). وتحرص العائلة على البقاء إلى جانبه باستمرار، في ظل هذه المرحلة الصعبة من حياته.

وكان بروس ويلز قد تألق في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، من خلال أفلام ضخمة مثل Armageddon وDie Hard. ومع تدهور صحته، قرر الابتعاد تدريجياً عن الأضواء، مكتفياً بأدوار صغيرة حتى اختتم مسيرته عام 2023 بفيلم Assassin.

وكانت العائلة قد كشفت في وقت سابق عن تشخيص ويلز بمرض "الحبسة الكلامية" عام 2022، وهو اضطراب يؤثر في القدرة على التواصل. ومع الوقت، تطور المرض إلى نوع نادر من الخرف يؤثر في السلوك واللغة والوظائف الحركية.

ويشير خبراء الصحة إلى أن الخرف الجبهي الصدغي يصيب عادة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً، وتتمثل أعراضه الأولى في تغيرات سلوكية أو صعوبة في إيجاد الكلمات أو ضعف في الحكم على الأمور، قبل أن يحدّ تدريجياً من القدرة على الحركة والكلام.

ورغم كل شيء، ما يزال اسم بروس ويلز محفوراً في ذاكرة محبيه كأحد أكثر نجوم الأكشن تأثيراً في هوليوود.