نجمة ترشحت لأوسكار أفضل ممثلة تعلن عبورها الجنسي لرجل

شفق نيوز / أعلنت النجمة الكندية، إيلين بيج، البالغة من العمر 33 عاما، عن تحولها إلى رجل وفقا لما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وكشفت بيج عن التحول إلى إليوت، وذلك بعد أن فترة شباب اتسمت بالشهرة الكبيرة بعد بطولة الفيلم الكوميدي ​​"جونو" وقد ترشحت حين كانت أنثى بفضل ذلك الفيلم إلى جائزة أوسكار أفضل ممثلة في العام 2008.

وتعليقا على ما ذلك كتب إليوت على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: " أهلا يا أصدقائي، أود أن أشارككم أنني تحولت من هي إلى هو"، قبل أن يضيف:: "لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع العابرين جنسياً. شكرا لكم على شجاعتك".

وأردف : "أشعر أنني محظوظ لأنني أكتب لكم.لقد وصلت إلى ما أريد في حياتي، أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال هذه الرحلة. لا أستطيع أن أبدأ في التعبير عن مدى ابتهاجي بأن أخيرا أقدر أن أتابع ذاتي الحقيقية. لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين ".وشكر إليوت متابعيه ومعجبيه على دعمهم له قائلا::" أشكركم.. سأقدم كل الدعم الذي أستطيعه وسأواصل السعي من أجل مجتمع أكثر ألفة ومساواة".

لكنه عبر عن مخاوفه بعد تحوله، إذ قال: "رغم شعوري بالسعادة في أعماقي حاليا لمعرفتي مقدار الامتياز الذي امتلكه، إلا أنني خائف أيضًا.. أنا خائف من الكراهية و السخرية والعنف".