"نجا من حادث مروع".. إصابة مشجع بحطام سيارة سباق ببطولة العالم

شفق نيوز / تعرض مشجع في سباق جائزة أستراليا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، اليوم الاثنين، لإصابة بجرح في ذراعه بسبب حطام سيارة، كيفن ماغنوسن، ليسلط الضوء على بروتوكولات السلامة للمنظمين.

وأبلغ المشجع، ويل سويت، إذاعة (3 إيه دبليو) الأسترالية أنه كان يقف إلى جوار خطيبته في مرتفع عند المنعطف الثاني في حلبة ألبرت بارك خلال سباق قبل أن يتعرض سائق هاس الدنمركي لحادث ويتطاير حطام السيارة والإطار في الهواء.

وقال سويت "لقد اصطدم (الحطام) بذراعي، وكنت أقف هناك أنزف. كنت أضع ذراعي عند مكان رقبتي، لكن لو كان اصطدم بخطيبتي، لذهب مباشرة إلى رأسها".

وأضاف "لقد أدركت مدى الإصابة وحجمها. كان جزء من الحطام حادا حقا، ولو اصطدم بشكل مختلف، لربما أصبح الأمر مروعا".

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للمشجع بينما يحمل قطعة كبيرة من الحطام مع وجود دم على ساعده، إضافة إلى صورة أخرى وهو يخضع للعلاج من مسؤول طبي في الحلبة.

وأكد سويت أن حطام سيارة ماغنوسن طار "بشكل مباشر من فوق السور" وذهب نحو المشجعين.

وقال آندرو ويستاكوت رئيس الشركة المنظمة لسباق أستراليا إن الحادث يبدو "غريبا ويحدث لمرة واحدة"، لكن سيخضع ما حدث للتحقيق.

وتعرضت اللجنة المنظمة في سباق أستراليا لانتقادات أيضا بعد اقتحام المشجعين الحلبة عقب نهاية السباق.

وأمر المراقبون منظمي سباق أستراليا بوضع "خطة علاج" عاجلة بداعي وجود مشكلات في جوانب الأمن والسلامة.

وطلب المراقبون من الاتحاد الدولي إحالة الواقعة إلى مجلس رياضة السيارات العالمي لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق عقوبات.

وقال المنظمون إن 131124 متفرجا حضروا لمشاهدة فوز ماكس فرستابن حامل اللقب بالسباق، وبلغ عدد المشاهدين رقما قياسيا خلال كافة أيام السباق والتجارب وعددهم 444631 متفرجا.