سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

Category: منوعـات

Date: 2020-12-30T07:55:26+0000
نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

شفق نيوز/ قالت مصلحة السجون في ولاية أوهايو الأميركية، إن سجينا، كان قد نجا من الإعدام بالحقنة القاتلة في 2009، توفي من مضاعفات كوفيد-19.

وحسبما ذكرت المتحدثة بقسم إعادة التأهيل في مصلحة السجون، سارة فرينش، الثلاثاء، فإن روميل بروم، البالغ من العمر 64 عاما، قد توفي من تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، بانتظار تأكيد ذلك في شهادة الوفاة الرسمية، لافتة إلى أن 124 نزيلا آخرين لقوا حتفهم من جرّاء إصابتهم بالفيروس التاجي.

وكان بروم يبلغ من العمر 53 عندما حكم عليه بالإعدام بالحقنة السامة في 2009، إلا أنه تم إلغاء الحكم بعدما عجز منفذو الإعدام عن العثور على الوريد المناسب لمدة ساعتين، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وسعى بروم جاهدا لتجنب حكم الإعدام الثاني، الذي كان مقررا في يونيو الفائت، إلا أن حاكم أوهايو مايك ديواين، أرجأ تنفيذ الحكم حتى مارس 2022.

وحكم على بروم بالإعدام بتهمة اغتصاب وقتل ترينا ميدلتون البالغة من العمر 14 عاما، بعد اختطافها في كليفلاند في عام 1984 خلال عودتها إلى المنزل من مباراة كرة قدم مع صديقين.

related

بفضل كورونا.. توأمان يجنيان 8 مليارات دولار

Date: 2020-11-13 17:37:40
بفضل كورونا.. توأمان يجنيان 8 مليارات دولار

بحث أمريكي: مرضى الصلع الوراثي أكثر تأثرا بأعراض فيروس كورونا

Date: 2020-12-29 15:27:07
بحث أمريكي: مرضى الصلع الوراثي أكثر تأثرا بأعراض فيروس كورونا

"اكتئاب كورونا القاتل".. انتحار طفل أمريكي أثناء درس أونلاين

Date: 2020-12-04 14:47:28
"اكتئاب كورونا القاتل".. انتحار طفل أمريكي أثناء درس أونلاين

علماء يبثون رعباً جديداً عن كورونا.. "يبقى 28 يوماً على العملة والهاتف"

Date: 2020-10-12 05:25:34
علماء يبثون رعباً جديداً عن كورونا.. "يبقى 28 يوماً على العملة والهاتف"

عجائب كورونا .. مغتربون يسارعون بشراء هواء

Date: 2020-12-24 11:18:34
عجائب كورونا .. مغتربون يسارعون بشراء هواء

كورونا تبحث عن طوال القامة

Date: 2020-07-29 10:06:02
كورونا تبحث عن طوال القامة

حالة نادرة .. بعد 10 أيام من حملها بتوأمين .. امراة تحمل بجنين ثالث!

Date: 2020-12-29 20:22:11
حالة نادرة .. بعد 10 أيام من حملها بتوأمين .. امراة تحمل بجنين ثالث!

طفرة كورونا المرعبة قد تحمل انباء سارة

Date: 2020-08-19 04:25:38
طفرة كورونا المرعبة قد تحمل انباء سارة