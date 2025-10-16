إنجاز طبي قد ينهي أزمة زراعة الكلى عالمياً

شفق نيوز- أوتاوا/ بكين

اقترب باحثون من كندا والصين، من تحقيق إنجاز علمي غير مسبوق في مجال زراعة الأعضاء، يتمثل في إمكانية زراعة كلية من متبرع تختلف فصيلة دمه عن فصيلة دم المتلقي.

فبعد نحو عقد من العمل المتواصل، نجح الفريق في تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى فصيلة الدم O باستخدام إنزيمات خاصة تزيل الجزيئات السكرية (المستضدات) التي تحدد فصيلة الدم.

ويقول الباحثون، إن "هذه الطريقة قد تتيح إنتاج كلى على مستوى العالم يمكن أن يتقبلها أي مريض، بغضّ النظر عن فصيلة دمه".

وجرى اختبار العضو المعدّل على متلق ميت دماغيا، بعد موافقة عائلته على المشاركة في البحث، حيث استمرت الكلية في العمل لعدة أيام داخل الجسم.

ويقول عالم الكيمياء الحيوية، ستيفن ويذرز، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها هذا يحدث في نموذج بشري، إنها تجربة تمنحنا رؤى مهمة حول كيفية تحسين نتائج الزراعة مستقبلا".

ويشرح ويذرز العملية قائلا: "تشبه الإنزيمات التي نستخدمها مقصات جزيئية دقيقة، فهي تزيل المستضدات التي تمنح الكلية فصيلة الدم A، لتتحول إلى فصيلة الدم O المحايدة، وكأننا نزيل الطلاء الأحمر عن سيارة لتظهر طبقتها الأساسية المحايدة، فلا يتعرف عليها الجهاز المناعي كجسم غريب".

ورغم النجاح المبدئي، واجه الباحثون تحديات لاحقة، إذ بدأت الكلية المزروعة في إعادة إظهار علامات فصيلة الدم A بعد اليوم الثالث، ما أثار استجابة مناعية خفيفة، لكنها كانت أقل حدة من المعتاد، مع بوادر على أن الجسم كان يحاول التكيف مع العضو الجديد.

الجدير بالذكر أن نظام زراعة الأعضاء يعاني حاليا من نقص حاد في كلى فصيلة الدم O، إذ يضطر المرضى الذين يحملون هذه الفصيلة إلى انتظار متبرع من الفصيلة نفسها، على الرغم من أن كلى فصيلة O يمكن أن تُزرع لدى أصحاب الفصائل الأخرى، ويمثل هؤلاء المرضى أكثر من نصف المدرجين على قوائم الانتظار.

ورغم إمكانية زراعة كلى من فصائل دم مختلفة باستخدام إجراءات طبية خاصة لتثبيط جهاز المناعة، فإن هذه العمليات مكلفة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر، وتحتاج إلى وقت طويل للتحضير، وغالبا ما تُجرى فقط في حالات محدودة مع متبرعين أحياء.

ويأمل الباحثون أن "يساهم هذا التطور، إلى جانب الجهود الأخرى مثل استخدام كلى الخنازير المعدلة وراثيا وتطوير أجسام مضادة جديدة، في تقليص قوائم الانتظار وتحسين فرص البقاء للمرضى حول العالم".