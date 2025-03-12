إنجاز تاريخي.. نجاح زراعة قلب اصطناعي بالكامل

شفق نيوز/ في إنجاز طبي غير مسبوق، أعلن مستشفى سانت فينسنت في العاصمة الأسترالية سيدني، نجاح أول مريض في مغادرة المستشفى بقلب اصطناعي بالكامل.

وكان المريض، وهو رجل في الأربعينات من عمره، يعاني فشلًا قلبيًّا حادًّا، ما استدعى زراعة قلب اصطناعي مصنوع من التيتانيوم كحل مؤقت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ليصبح بذلك أول شخص في أستراليا يخضع لهذه العملية.

وبعد متابعة دقيقة، تم السماح له بمغادرة المستشفى بالجهاز في شباط/ فبراير الماضي، قبل أن يحصل على قلب متبرَّع به في آذار/ مارس الجاري.

وأوضح المستشفى في بيان، أن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في مجال زراعة القلوب الاصطناعية، إذ أصبح المريض صاحب الرقم القياسي لأطول مدة يقضيها شخص مزود بهذا النوع من الأجهزة؛ حيث عاش لأكثر من 100 يوم بهذا الجهاز المتطور قبل خضوعه لعملية زراعة القلب، ما يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام هذه الأجهزة مستقبلاً.

ووفقاً للخبراء، يهدف التطوير المستمر لهذه التقنية إلى تمكين المرضى من العيش بقلب اصطناعي إلى أجل غير مسمى، دون الحاجة إلى زراعة قلب بشري، وهو ما قد يشكل ثورة في علاج أمراض القلب المستعصية.