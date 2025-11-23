نجاح أول عملية لفصل توأم سيامي في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، مساء اليوم الأحد، عن نجاح فريق طبي متخصص في مستشفى النسائية والأطفال بإجراء أول عملية من نوعها في المحافظة لفصل توأم سيامي، مؤكداً أنها تُعد من الحالات النادرة جداً على مستوى العراق.

وقال رشيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى استقبل طفلاً بعمر أربعة أيام وهو يعاني من التصاق سيامي، بعد تحويله بشكل عاجل من مستشفى كركوك التعليمي إثر وفاة التوأم الآخر، وكانت حالة الطفل حرجة وغير مستقرة لحظة وصوله".

وأضاف أن الفريق الطبي باشر فوراً بتقديم الإسعافات الأولية وتحضير الطفل لعملية طارئة لإنقاذ حياته، مشيراً إلى أن الجراحة استغرقت نحو ساعتين، تمكن خلالها الأطباء من فصل التوأم الحي عن التوأم المتوفى، وترميم الأعضاء المشتركة وإصلاح فتق كبير في البطن، إضافة إلى فصل عظم القص والحبل السري المشترك، مع إعادة بناء العضلات والجلد في منطقة الالتصاق.

وأوضح أن الطفل نُقل بعد العملية إلى العناية المركزة لمتابعته، ثم إلى ردهة جراحة الأطفال، قبل أن يغادر المستشفى بصحة مستقرة.

وبيّن رشيد أن العملية جرت بإشراف اختصاص جراحة الأطفال وحديثي الولادة، الدكتور علي شرف محمد، وبمشاركة فريق متخصص من أطباء التخدير والجراحة والكادر الجراحي والتمريضي، إضافة إلى متابعة ما بعد العملية من قبل اختصاصيي طب الأطفال وحديثي الولادة.

وختم بالقول إن هذا النجاح يمثل إنجازاً طبياً مهماً لكركوك، ويعكس الكفاءة العالية للكوادر الصحية في المحافظة، مؤكداً استمرار المستشفى في تقديم خدمات تخصصية متقدمة لخدمة المرضى.

وشهد مستشفى كركوك التعليمي يوم الأحد 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حالة ولادة نادرة تمثّلت بإنجاب توأم سيامي (متلاصقين)، وسط متابعة طبية دقيقة من قبل الكوادر المتخصصة.

وقال مصدر طبي في المستشفى، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً أُدخلت إلى صالة الولادة بعد ظهور مؤشرات حمل معقد"، مبيناً أنه "وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن أنها تحمل توأماً سيامياً متلاصقين عند منطقة البطن والصدر".

وأضاف أن "فريقاً طبياً متكاملاً من أطباء النسائية والجراحة والتخدير أجرى عملية قيصرية ناجحة للأم، حيث جرى إخراج الطفلين بحالة مستقرة نسبياً"، مشيراً إلى أن "التوأم أُدخلا إلى ردهة العناية المركزة للأطفال الخدّج لمتابعة وضعهما الصحي بشكل دقيق".