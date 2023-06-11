نجاح نظام خوارزمي لقراءة نصوص بلاد ما بين النهرين وتحديد آثارها

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "طهران تايمز" الايرانية، يوم الاحد، ان علماء من جامعة بولونيا الايطالية توصلوا إلى إنشاء نظام من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بمقدوره قراءة النصوص وتحديد مواقع الآثار التي لم تكتشف حتى الآن في سهل جنوب بلاد ما بين النهرين.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، ان النظام الخوارزمي بإمكانه المساعدة في تصنيف العناصر والنصوص في سياق علم الآثار، وتحديد أوجه التشابه بينها، وتشكيل نماذج ثلاثية الأبعاد وتحديد المواقع.

ولفت التقرير الى ان فريق العلماء قام باختبارات للنظام في محافظة ميسان العراقية، حيث تمكنت خوارزمية الذكاء الاصطناعي من تحديد المواقع المهمة بدقة بلغت 80%.

واوضح ان نتائج الدراسة نشرت في نشرة "تقارير علمية" التابعة لمجلة "نيتشر" العلمية، وهي تسلط الضوء على مشكلة العدد الكبير من الموارد اللازمة لتحليل الاف صور الاقمار الصناعية المخزنة في الارشيفات، مضيفا ان استخدام نظام الذكاء الاصطناعي سيساهم في التقليل بشكل كبير من الوقت والموارد المطلوبة.

ويقول مؤلفو الدراسة العلمية ان هذا الابتكار يعتمد على نظام الاستشعار عن بعد (RS) الذي يتيح الاستكشاف او المراقبة من مسافة بعيدة، وهي قدرة اصبحت اهميتها لا تقدر بثمن في عالم الاثار في ظل توفر المزيد من الصور الافضل من الاقمار الصناعية ومقارنتها مع المعلومات القديمة.