نجاح عملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

شفق نيوز/ نجح علماء من معهد الطب التجديدي بجامعة سيتشينوف الطبية الروسية في ابتكار غشاء داعم خاص يعتمد على الكولاجين ويتخذ شكل الحالب.

ووفقا للمبتكرين يتولى الغشاء المبتكر مؤقتا وظائف الجزء التالف من الحالب ويعمل كركيزة لتطبيق الحبر الحيوي عليها، ويحتوي على أجسام كروية مصنوعة من خلايا المريض نفسه، تفرز مزيجا من العوامل المضادة للالتهابات وتعمل على تعديل المناعة والمواد النشطة بيولوجيا، ما يحفز تجديد الحالب.

وقد زرع المبتكرون هذا المكافئ الحيوي في خنزير يعاني من تلف مزمن في الحالب، حيث ترسخت الغرسة بنجاح وبدأت في تجديد الأنسجة، كما يراقب العلماء الآن الحيوان لتحديد المدة التي سيستغرقها التعافي تماما.

ويقول بيتر تيماشيف، مدير المشروع، "نحن نعمل على منصة تقنية تسمح بإصلاح الأنسجة الظهارية الحرشفية - الجلد والأغشية المخاطية. وقد أصبح المكافئ الحيوي لطبلة الأذن جاهزا بالفعل للتطبيق السريري، والآن يجري اختبار التكافؤ الحيوي للحالب على الحيوانات، والنتائج مشجعة".

ويعتزم المبتكرون إجراء الاختبارات السريرية للمكافئ الحيوي للمسالك البولية في عام 2026، وبعدها سيصبح بإمكان المرضى استعادة الحالب التالف باستخدام تقنية هندسة الأنسجة.