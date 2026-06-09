نجاة مطرب إيراني شهير من الإعدام قبل التنفيذ بلحظات (فيديو)

شفق نيوز- طهران

نجا المغني الإيراني علي ميرزائي، صباح الثلاثاء، من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة القتل العمد، بعد موافقة عائلة الضحية على إسقاط حق القصاص في اللحظات الأخيرة.

وأعلن مدير سجن بابل إيقاف تنفيذ الحكم صباح اليوم، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد جهود وساطة قادتها الجهات القضائية وبناءً على طلب تأجيل تقدمت به عائلة الضحية لإتاحة مزيد من الوقت أمام مساعي الصلح.

وكان ميرزائي قد صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام (القصاص) في قضية قتل عمد، قبل أن توافق عائلة الضحية في نهاية المطاف على العفو عنه والتنازل عن حقها في تنفيذ الحكم.

وبحسب السلطات القضائية، جاءت هذه الخطوة بعد جهود مكثفة لإقناع ذوي الضحية بالصلح، في إطار القوانين الإيرانية التي تتيح لأولياء الدم العفو أو قبول الدية بدلاً من تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا القتل العمد.

ومن المتوقع أن يُفرج عن ميرزائي أو تُستبدل عقوبته وفق الإجراءات القانونية المتبعة بعد إسقاط حق القصاص.

وتداولت وسائل إعلام ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت تجمعات خارج سجن بابل احتفاءً بإلغاء حكم الإعدام بحق المغني الإيراني.