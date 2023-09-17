"نتفليكس" تزاحم هوليوود بشدة فهل ستتغير معادلة الإنتاج الفني؟

شفق نيوز/ ترى شبكة "CNBC عربية" أن منصة "نتفليكس" باتت منافساً قوياً في مجال الإنتاج السينمائي لهوليود التي تمثل أبرز وأكبر للإنتاج الفني على مستوى العالم.

وذكرت الشبكة في تقريرها أنه مع دخول اعتصام استديوهات هوليود شهره الخامس، حيث يجتمع كتاب وممثلو الصناعة من أجل تحسين الأجور، ما تزال المنافسة مع منصات البث مقلقة للعديد من الاستوديوهات.

وبعد إنشاء منصة "نتفليكس" المباشرة للمستهلك في عام 2007، أدى البث المباشر إلى قلب اقتصاديات صناعة الإعلام رأساً على عقب. ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا نموذج أعمال مستداماً للمستقبل.

وقال ستيفن شيفمان، الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون "بدون مبالغة، فإن التغيير في اقتصاديات صناعة الإعلام في أميركا الشمالية في السنوات الخمس الماضية كان مذهلاً".

وسارعت شركات الإعلام العريقة مثل Disney وWarner Bros. Discovery وParamount وNBCUniversal إلى التنافس مع "نتفليكس" عندما بدأت في إنشاء محتوى أصلي في عام 2013 وسحبت حصتها من السوق ببطء على مدى السنوات الخمس التالية. قامت الاستوديوهات بملء منصاتها بمكتبات محتوى ضخمة ووعد بعروض وأفلام أصلية جديدة للمستهلكين.

ومع ذلك، أثبت نموذج البث القائم على الاشتراك أنه مختلف تماماً عن حزمة التلفزيون التقليدية التي تغذيها إيرادات الإعلانات.

وسرعان ما لحقت تكاليف الترخيص المرتفعة والإيرادات المنخفضة لكل مشترك بالاستوديوهات، التي كانت في السابق تسترضي المساهمين من خلال نمو هائل في الاشتراكات.

وكانت "نتفليكس" أول شركة بث مباشر تعلن عن خسارة في عدد المشتركين في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها وشركات الإعلام الأخرى.

وقد حذت Disney حذوها. ومنذ ذلك الحين، وضع كلاهما أرقام الاشتراك جانباً لصالح الإعلانات، وحملة قمع مشاركة كلمات المرور، ورفع الأسعار.

وبدأت شركات الإعلام أيضاً في خفض ميزانيات الإنفاق على المحتوى. وعد الرئيس التنفيذي لشركة Disney بوب إيجر بأن الشركة ستركز على الجودة أكثر من الكمية عندما يتعلق الأمر بكل من أعمال البث المباشر والمسرح، مشيراً إلى Marvel كمثال على الكثير من المحتوى.

ومع ذلك، يظل البث هو محور اهتمام جميع هذه الشركات حيث يقوم المستهلكون بسرعة بقطع الاتصال واختيار البث. وللتعويض عن الخسائر، تعتمد المؤسسات الإعلامية الآن على الأساليب التي جعلت الحزمة التقليدية ناجحة للغاية.

وقال كين سولومون، الرئيس التنفيذي لقناة التنس المملوكة لشركة سنكلير: "بطريقة ما، كل شيء تم جمعه معاً"، لنماذج الأعمال المختلفة في وسائل الإعلام. "يتعلق الأمر بفهم مكان وضع المزيد من الموارد وكيفية لصقها جميعًا معًا لإرضاء المستهلك".

وإستراتيجيتان اعتمدت عليهما شركات الإعلام منذ فترة طويلة - عرض المحتوى على منصات مختلفة وإنشاء المزيد من قنوات الكابل لجني رسوم أعلى من الحزمة - أثبتتا أنها مربحة وما تزال تجني الأرباح.

وقال سولومون: "لقد ظل هذا السلاح يجهز نفسه منذ عقود"، مشيراً إلى أن حزمة التلفزيون المدفوع كانت بمثابة عرض جيد القيمة حتى أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين. وقد أعطى ذلك لـ"نتفليكس" فرصة لتغيير كيفية قيام صناعة الترفيه بجني الأموال وإنفاقها.

وسارعت شركات الإعلام القديمة إلى أن تحذو حذوها، غير متأكدة مما إذا كان النموذج ناجحاً بالفعل. لكنهم كانوا يائسين لمواكبة الطلب الاستهلاكي المتغير، وفي هذه العملية استنفدوا مصادر الإيرادات الأخرى.

والآن الاضطراب يحكم الصناعة. شركات مثل Disney وWarner Bros. Discovery في خضم عمليات إعادة التنظيم خفض الوظائف وتكاليف المحتوى مع تجربة طرق مختلفة لتجميع الأرباح.