نتفليكس تحقق إيرادات تفوق 11 مليار دولار وتسجل 95 مليار ساعة مشاهدة

شفق نيوز- واشنطن

كشفت شركة "نتفليكس" الأميركية، عن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام 2025 بنسبة 45.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً للشركة، فقد وبلغ صافي أرباح الشركة 3.125 مليارات دولار، أو 7.19 دولارات للسهم الواحد، ويقارن هذا بـ 2.147 مليار دولار، أو 4.88 دولارات للسهم الواحد، في العام الماضي.

وأوضحت أن الإيرادات ارتفعت للفترة بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 11.08 مليار دولار، بينما حقق العام الماضي من 9.56 مليارات دولار.

وفي الربع الثالث، تتوقع نتفليكس نمو الإيرادات بنسبة 17 بالمئة، مدفوعا بنمو عدد الأعضاء والتسعير وإيرادات الإعلانات.

وسلطت الشركة الضوء على مسلسلات مثل "سكويد جيمز" و"جيني أند جيورجيا" و"ماد يونيكورن" كأعمال مشاهدة شائعة طوال الربع.

وأضافت الشركة أن الفيلم الألماني "إكستريتوريال" هو رابع أكثر الأفلام غير الإنجليزية شعبية على خدمة نتفليكس، حيث بلغ عدد مشاهداته 89 مليون مشاهدة.

وأشارت إلى أن "الأعضاء شاهدوا أكثر من 95 مليار ساعة على نتفليكس في النصف الأول من العام، بزيادة 1 بالمئة على أساس سنوي".