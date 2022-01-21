نتائج محبطة لنتفليكس

شفق نيوز/ لم تحقق نتفليكس (NASDAQ:NFLX) توقعات وول ستريت لعدد المشتركين الجدد في نهاية العام الماضي وقدمت توقعات أضعف من المتوقع في أوائل عام 2022، إذ تصاعدت حدة المنافسة في المعركة على مشاهدي خدمات البث عبر الإنترنت.

أضافت أكبر خدمة بث في العالم 8.3 مليون مشترك من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، عندما أصدرت مجموعة كبيرة من البرامج الجديدة منها أفلام مرصعة بالنجوم مثل (رد نوتيس) أو "مذكرة حمراء" و (دونت لوك أب) أو "لا تنظر إلى أعلى"، فضلا عن موسم جديد من مسلسل (ذا ويتشر).

وتوقع محللو الصناعة أن تضيف نتفليكس 8.4 مليون مشترك، وفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس.

وانخفضت أسهم نتفليكس نحو 20 في المئة.

وبلغ إجمالي مشتركي الشركة في العالم 221.8 مليون في 2021.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت نتفليكس إنها تعتقد أن جائحة كوفيد-19 والصعوبات الاقتصادية في العديد من المناطق في العالم ربما منعت انتعاش نمو المشتركين إلى مستويات ما قبل الجائحة.

رفعت نتفليكس الأسبوع الماضي الأسعار في كبرى أسواقها، الولايات المتحدة وكندا، حيث يقول المحللون إن النمو في حالة ركود.

وسجلت الشركة أداء قويا خلال جائحة كورونا، مع نمو حاد في أوائل عام 2020 عندما كان الناس يلزمون منازلهم وأُغلقت دور العرض السينمائي، قبل أن يتراجع أداؤها في 2021. واجتذبت نتفليكس أكثر من 36 مليون مشترك في 2020، و18.2 مليون في 2021.

ويتوقع المحللون أن يستقر نمو المشتركين في نتفليكس العام الحالي وأن يعود إلى وتيرته قبل الجائحة.

تتضمن قائمة العرض على منصة نتفليكس مستقبلا أجزاء جديدة من مسلسلات (أوزارك) و (بريدجيرتون) و (سترينجر ثينجس)، إضافة إلى وثائقي من ثلاثة أجزاء عن حياة كانييه ويست.

لكن المنافسين، ومن بينهم والت ديزني (NYSE:DIS) و(إتش.بي.أو ماكس) التابعة لإيه.تي اند تي، يضخون مليارات لإنتاج برامج جديدة لاقتناص حصة في سوق البث عبر الإنترنت.

وسجلت نتفليكس أرباحا في الربع الرابع بلغت 7.71 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات.