أنباء سارة للأجيال المقبلة.. دراسة: سيزداد طول البشر وجمالهم في المستقبل

شفق نيوز/ قالت جامعة باث البريطانية، يوم الإثنين، إن البشر في المستقبل سيكونون أكثر طولا وجمالا وبأن النساء قادرات على الإنجاب في سن متقدمة.

كما أشارت الدراسة إلى تغيير جذري يطال اهتمامات وتفضيلات الرجل والمرأة في المستقبل. إذا رأينا صورة لإنسان ينتمي للبشر البدائيين "النياندرتال" عندما كانوا على قيد الحياة، ستكون أشكالهم مختلفة كثيرا عن البشر في عصرنا الحالي.

وربما بعد مئات السنين من الآن سينظر إلينا البشر في المستقبل كما ننظر اليوم لإنسان هومو أو نياندرتال.

بصورة أخرى لا زال شكل الإنسان خاضعا للتطور، وهذا ما يؤكده علماء الأحياء في جامعة باث في إنجلترا، إذ كشفوا عن طرق غريبة سيتطور بها البشر في القرون القادمة، بما في ذلك حمل النساء في سن متقدم.

ووفقا لهؤلاء العلماء فإن هناك 3 طرق قد يتطور من خلالها البشر. أولا سيزداد طول البشر وجمالهم، حيث ستتجه النساء لشركاء من طوال القامة، ومع مرور الوقت سيصبح البشر أطول قامة.

ببساطة قوة الرجل لن تعود مهمة كما السابق، فالأصدقاء وشركاء الحياة وحتى الأزواج، سنتعرف إليهم رقميا. ثانيا بما أن سن اليأس سيتأخر لدى النساء فهذا سيجعلهن أكثر قدرة على الاستمرار في الإنجاب، وبالتالي ستتأخر الشيخوخة وسيطول متوسط عمر الإنسان.

ويرى العلماء أن النساء قد تميل إلى تفضيل الرجال ذوي البنية الجسدية الهزيلة، بدلا من الرجال أصحاب الأجساد الرياضية، لأن تركيزهن سيتجه صوب الإنجاب وليس الشخص الوسيم.

ووفق الدراسة، ستتجه النساء أيضا إلى ذلك الرجل الذي يسعى إلى الجلوس في المنزل لرعاية الأبناء. ومن جهتها، قالت المستشارة النفسية، رشا عبد الهادي لـ"سكاي نيوز عربية": ما نلاحظه اليوم هو الأدوار التي يؤديها كل من الرجل والمرأة اليوم، لتوقع المستقبل.

الشكل المجتمعي لتغيير الأدوار، هي أساس المستقبل، وليس الأشكال الخارجية، التي تتأثر بمعايير المجتمع نتوارثها.

أما رئيس تحرير مجلة علم وعالم، مجدي سعد، فقال لسكاي نيوز عربية: "أي شيء نقوم به من نشاطات وطعام ومحفزات نفسية، كلها تترك أثرا في الجينات المستقبلية". وأشار إلى أن ما نقوم به اليوم، سيكون له تأثير على الأجيال المقبلة.