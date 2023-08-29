"أنا غني وآخر لمساج الكلاب".. أشهر 4 تطبيقات يستخدمها الأغنياء فقط بأسعار باهظة

شفق نيوز/ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المدة الماضية تطبيقات يتم استخدامها من قبل الأثرياء فقط، إذ يصل سعر الاشتراك في بعضها إلى آلاف الدولارات، فيما لا تقدم البعض منها أي فائدة للمشتركين بها.

من بين هذه التطبيقات نجد القائمة التالية:

تطبيق الجوهرة الحمراء

تم تطوير تطبيق الجوهرة الحمراء قبل 11 عاماً بواسطة رجل يُدعى أرمين هاينريش، بيع هذا التطبيق في متجر التطبيقات مقابل قرابة ألف دولار أمريكي. لم يكن للتطبيق أي وظيفة على الإطلاق، ولكنه يحتوي على جوهرة حمراء متوهجة وعند الضغط عليها تظهر رسالة "أنا غني، أنا أستحق".

قامت شركة Apple. بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بها، مما جعله أكثر حصرية لأنه بحلول ذلك الوقت، كان 8 أشخاص فقط حول العالم قد اشتروا التطبيق.

تطبيق Fly Blade للطيران

حسب موقع scoopwhoop" الأمريكي يعمل هذا التطبيق مثل أوبر، إذ يعتبر هذا التطبيق مثل أوبر لأصحاب الملايين. يتيح هذا التطبيق للمستخدمين حجز رحلات الطيران المستأجرة في ثوانٍ. إذ لا يأخذ أكثر من كبسة زر للحصول على رحلة.

يقدم التطبيق إمكانية الاختيار في وسائل الطيران المختلفة، سواء هليكوبتر أو طائرات المائية، بالإضافة إلى الطائرات النفاثة، يوجد هذا التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية ويستخدم لنقل الأغنياء من مانهاتن إلى ميامي، يمكن من خلاله أيضاً شراء مقعد فقط في الرحلة عوض شراء الرحلة بالكامل، كما توجد إمكانية استئجار طائرة خاصة في حال التنقل إلى بلدان مختلفة.

"Myria " سعر الاشتراك 30 ألف دولار

أطلق تطبيق مايرا Myria بداية شهر آب/ أغسطس 2023، وهو شبيه بمواقع التواصل الاجتماعي الممزوجة بتطبيقات خدمات أخرى، إلا أنه مخصص للأغنياء فقط، تبلغ تكلفة الاشتراك السنوي في هذا التطبيق 30 ألف دولار أمريكي، فيما لا يضم حالياً قرابة 100 عضو فقط.

يعمل تطبيق مايرا بشكل أساسي ككتاب أسود صغير على الإنترنت، حيث تربط الأعضاء بالبائعين من النخبة لدرجة والأثرياء فقط.

يمكن لأعضاء هذا التطبيق أيضاً الحصول على مقاعد في الصف الأمامي في الألعاب الرياضية والطاولات المرغوبة في المطاعم الأكثر طلباً، بالإضافة إلى إمكانية حجز أماكن في بعض الحفلات والسهرات الكبرى وحفلات الجوائز مثل الأوسكار.

تطبيق خاص بمساج الكلاب

يمكن الانخراط في تطبيق "Rich Kids" باشتراك شهري يصل إلى ألف دولار أمريكي، وهو من بين التطبيقات الموجهة إلى الطبقة الغنية فقط، التطبيق شبيه بمنصة إنستغرام يمكن لأي شخص مشاهدة الصور من خلاله، إلا أن مشاركة الصور حكر على الأغنياء فقط.

تم إصدار التطبيق خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022 من قبل مبرمج سلوفاكي، وحصد عشرات المنخرطين به خلال أيام قليلة، حسب موقع "scoopwhoop" الأمريكي أن بإمكان المنخرطين بالتطبيق المالكين لسيارات لامبورغيني حجز موعد خاص للقيام بجلسة مساج خاصة بكلابهم، يوجد التطبيق على متجر جوجل بلاي على هواتف أندرويد.