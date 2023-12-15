نائب اوكراني يفجر 3 قنابل يدوية باجتماع محلي تنهي حياته وتصيب 11 آخرين (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن تفجير أحد النواب 3 قنابل يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنغارية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أدى إلى مقتله وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع.

وكتبت الوزارة في بيانها على قناتها في تيلغرام: "في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، فجر أحد النواب 3 قنابل يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين".

وأضاف البيان: " تعمل في مكان الحادث كافة الأجهزة المعنية، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية. ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث".