"أنا المسيح".. مكالمة غريبة سبقت قتل نجم فيلم "جومانجي"

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شرطة لوس أنجلوس مقتل الممثل المخضرم جيمس هاندي الشهير، إثر تعرضه للطعن بمنزله في منطقة تارزاناً.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الشرطة تلقت يوم الأربعاء الماضي بلاغا من المشتبه فيه نفسه، حيث قال المتصل: "أنا ابن الإنسان (Son of Man)، وهو لقب ورد في الإنجيل ويستخدم أحيانا للإشارة إلى المسيح.

وأضاف المشتبه به خلال الاتصال: "لقد قتلت رجل الخطيئة"، وعند وصول الضباط إلى موقع الحادث، عثروا على هاندي (81 عاما) فاقدا للوعي في الفناء الأمامي للمنزل، مصابا بعدة طعنات في الصدر، نقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة لاحقا.

وأوقفت الشرطة المشتبه فيه مايكل غليد هيل (44 عاما)، وهو نجل صديقة الضحية، بعد أن أشار إلى الضباط بنفسه معترفا بأنه الشخص المطلوب.

وكان غليد هيل يعيش مع والدته في منزل الضحية وقت وقوع الهجوم، حيث وجهت إليه تهمة القتل، وحددت كفالته بمليوني دولار.

وبدأ هاندي مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، وشارك في حوالي 150 عملا فنيا.

ومن أبرز أدواره الأخيرة: شخصية النادل "جيمي" في فيلم "Top Gun: Maverick"، ودور مبيد الحشرات في فيلم "Jumanji" الكلاسيكي (1995)، كما ظهر في مسلسلات شهيرة مثل "The West Wing"، و"Criminal Minds"، و"The X-Files".