"نايا" تحتفي بمراسلة شفق نيوز وعدد من الصحفيات لدورهن في التغطيات الخاصة

شفق نيوز/ احتفت منظمة "نايا" للتنمية المجتمعية، يوم الأحد، بمجموعة من الصحفيات العراقيات بينهن مراسلة وكالة شفق نيوز، لدورهن الخاص بتغطية الأحداث وكتابة التقارير.

وأقيم الحفل بالتزامن مع عيد المرأة في قاعة نادي اليرموك الترفيهي وسط بغداد، وتضمن شهادات وحوارات عن واقع المرأة وضرورة تفعيل دورها بمختلف مجالات الحياة.

وقال رئيس المنظمة ياسر إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها المرأة الصحفية في مهنة المتاعب، وما قدمته خلال سنوات عديدة من العمل الذي يهدف إلى المشاركة ببناء المجتمع وتوطيد أواصر المحبة بين المكونات المجتمعية".

وشمل التكريم مراسلة وكالة شفق نيوز في بغداد الزميلة "سارة قاهر"، بالإضافة إلى عدد من الصحفيات العراقيات ممن كرسن جهودهن الصحفية في الكتابة عن أنشطة المرأة ومشاكلها أمام مختلف الظروف والمتغيرات.